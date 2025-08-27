Remo x Criciúma: onde assistir, escalações e arbitragem

A 24ª rodada da Série B começa com um confronto direto na luta pelo acesso. Nesta quinta-feira (28), o Remo recebe o Criciúma às 21h35 (horário de Brasília), no Mangueirão. A partida coloca frente a frente o sexto colocado contra o quarto, com apenas um ponto separando as duas equipes na tabela de classificação.

O duelo tem um peso enorme para as ambições dos dois times. Se vencer em casa, o Remo ultrapassa o rival e tem a chance de terminar a rodada dentro do G4. Já o Criciúma, que entrou no grupo de acesso na última rodada, viaja ao Pará com a missão de segurar um concorrente direto e se consolidar entre os quatro primeiros.

Onde assistir

O Disney+ transmite a partida ao vivo.

Como chega o Remo

O Remo chega para a partida pressionado a voltar a vencer para não se distanciar do G4. A equipe paraense ocupa a sexta posição, com 35 pontos, e vem de dois empates consecutivos no campeonato. O time sabe que este confronto direto em casa é a oportunidade perfeita para dar um salto na tabela e entrar de vez na zona de acesso.

Para este jogo decisivo, o Leão Azul tem uma excelente notícia que reforça o setor ofensivo. O atacante Pedro Rocha, um dos principais nomes da equipe, retorna ao time titular após cumprir suspensão na última rodada. Com sua volta, o time ganha mais poder de fogo para buscar a vitória no Mangueirão.

Como chega o Criciúma

O Criciúma chega a Belém vivendo um grande momento e com a moral elevada. A equipe catarinense entrou no G4 na última rodada, na quarta posição, após uma vitória importante por 2 a 0 sobre o Novorizontino. Agora, o Tigre defende uma invencibilidade de seis jogos e quer um bom resultado fora de casa para se firmar no grupo de acesso.

Apesar da boa fase, o time terá um desfalque certo para este confronto. O jogador Felipinho está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e não enfrenta o Remo. A tendência é que Luiz Henrique seja o escolhido pelo técnico para assumir a vaga na equipe titular.

REMO X CRICIÚMA

Série B do Brasileiro – 24ª rodada

Data e hora: 28 de agosto de 2025 (quinta-feira), às 21h35 (de Brasília)

Local: Mangueirão, em Belém (PA)

REMO: Marcelo Rangel; Nathan Santos, Reynaldo, Camutanga e Alan Rodríguez; Caio Vinícius, Jáderson e Marrony; Nico Ferreira, Davó e Pedro Rocha. Técnico: António Oliveira.

CRICIÚMA: Alisson; Benevenuto, Rodrigo e Luciano Castán; Marcinho, Leo Naldi, Gui Lobo, Jhonata Robert e Luiz Henrique; Diego Gonçalves e Nicolas. Técnico: Eduardo Baptista.

Árbitro: Andre Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

Assistentes: Ricardo Junio de Souza (MG) e Pablo Almeida da Costa (MG)

VAR: Antonio Magno Lima Cordeiro (CE)

