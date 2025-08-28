Mesmo após vitória, Dorival faz alerta no Corinthians: ‘Competição traiçoeira’

O Corinthians largou em vantagem nas quartas de final da Copa do Brasil ao derrotar o Athletico-PR por 1 a 0, nesta quarta-feira (27), fora de casa. Apesar do resultado positivo, o técnico Dorival Júnior tratou de conter a empolgação e alertar o grupo sobre os riscos de relaxar em uma competição eliminatória.

“Eu sei o quanto é traiçoeira esse tipo de competição. Nós não podemos estar satisfeitos, temos de estar bem atentos para ter todos os jogadores à disposição”, afirmou o treinador, lembrando ainda que atletas como Hugo Souza, José Martínez e, possivelmente, Memphis Depay estarão em ação pelas seleções na próxima Data Fifa.

Na coletiva, Dorival detalhou a leitura de jogo que o levou a modificar o time ainda no intervalo. Diante das dificuldades na saída de bola, o meio-campista Charles deixou o campo para a entrada do zagueiro Cacá. Isso liberou os laterais Matheuzinho e Matheus Bidu para avançarem com mais frequência.

A estratégia funcionou. Foi justamente em um avanço de Matheuzinho, que apareceu dentro da área adversária, que nasceu o cruzamento para o gol de Gui Negão, autor do tento que garantiu a vitória corintiana.

“Foram os 15 minutos finais da primeira etapa que nos obrigaram a uma tomada de decisão a uma mudança posicional da nossa equipe. Com isso, encontramos o nosso gol. Foi fundamental, importante. Naturalmente que, depois disso, tivemos uma queda no rendimento. Principalmente rendimento físico, em razão também da última partida que nós fizemos dois dias e meio atrás. Já imaginávamos que teríamos problemas na partida de hoje, em determinamos momentos. O Athletico se soltou, veio para cima, e nós tivemos a competência de conseguirmos neutralizar a maioria das situações, a exceção de uma bela cabeçada, que foi bem defendida pelo Hugo”, avaliou Dorival.

Dorival sobre lesões: ‘Preocupa muito’

Se a vitória trouxe moral para o grupo, também deixou uma dor de cabeça para a comissão técnica. Matheuzinho, um dos destaques ofensivos do jogo, sentiu dores na coxa direita e precisou ser substituído na etapa final.

“Preocupa muito. Estamos perdendo um a cada semana. Isso tem dificultado, até porque encontramos uma forma de jogar que a equipe tem começado a se encontrar, a encorpar em competições importantes. Vai sim nos fazer muita falta, caso se confirme, aquilo que a princípio nós imaginamos. Temos de buscar soluções e encontrar, como temos feitos a cada rodada. É uma pena, porque esta equipe poderia estar um pouco mais a frente, em uma condição melhor no Campeonato Brasileiro, se estivéssemos com todos em condições”, finalizou.

Assim, a decisão da vaga na semifinal será no dia 10 de setembro, na Neo Química Arena, onde o Corinthians tem a vantagem do empate. Antes disso, o time volta a campo no domingo, em clássico contra o Palmeiras, às 18h30, também em casa, pelo Campeonato Brasileiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.