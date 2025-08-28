Jornalista retorna ao Brasil para se tornar comentarista na TNT Sports

Correspondente da TNT em Barcelona há dez anos, Marcelo Bechler, voltará ao Brasil para ser comentarista da emissora - (crédito: Foto: Reprodução / TNT Sports)

A TNT Sports foi obrigada a promover mudanças em sua equipe de transmissões esportivas depois de alguns de seus funcionários aceitarem convites de outras emissoras. Assim, decidiu promover o jornalista Marcelo Bechler como um dos seus novos comentaristas para substituir Bruno Formiga. O canal anunciou a alteração durante a transmissão do sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Portanto, Marcelo Bechler mudará de função na TNT Sports. Ele deixa a Espanha, mais especificamente a região da Catalunha, onde viveu por aproximadamente dez anos como correspondente da emissora. Com isso, o profissional retorna ao Brasil.

“É uma honra fazer parte de um time tão qualificado quanto o da TNT Sports, que tem sido a minha casa há 10 anos, me proporcionando experiências incríveis na carreira. Agora, volto ao Brasil para encarar mais um grande desafio. Farei o meu melhor para contribuir com as transmissões e a programação da casa, que levam toda a emoção e as informações dos jogos com excelência para o público”, declarou o jornalista.

TNT Sports se organiza após perdas em equipe de transmissão

Antes mesmo dessa mudança de cargo, Bechler já fazia algumas participações como comentarista. Inclusive, já tinha atuado na função, quando ainda vivia no Brasil e trabalhava na Rádio Globo de Minas Gerais. Em seu período na Europa, o profissional firmou-se como um dos principais setoristas do Barcelona. Um dos episódios mais marcantes em sua passagem como correspondente, aliás, foi a revelação da emblemática transferência de Neymar para o PSG.

O anúncio da mudança de cargo de Marcelo Bechler dividiu opiniões entre os internautas. Isso porque uma parte dos torcedores parabenizou a escolha da emissora e outros admiradores do futebol considera que o comunicador não é imparcial. Recentemente, a TNT Sports perdeu dois funcionários, o comentarista Bruno Formiga e o narrador Jorge Iggor, que aceitaram convites da Globo para trabalhar em seu novo projeto digital, a GE TV.

