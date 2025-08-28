Athletico se posiciona sobre caso de agressão a Hugo Souza por torcedor

Torcedor deixou área destinada à torcida do Athletico e entrou em campo na reta final da partida para agredir goleiro do Corinthians - (crédito: Foto: Reprodução de vídeo)

O Athletico se posicionou sobre o episódio em que um torcedor invadiu o campo da Ligga Arena e agrediu o goleiro Hugo Souza. O caso ocorreu durante a partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil em que o Timão venceu por 1 a 0, na última quarta-feira (27). Assim, o clube emitiu uma nota oficial, nesta quinta-feira (28), no qual indica que o infrator não é sócio do Furacão e que estava embriagado, quando cometeu a infração.

Segundo relato do Rubro-Negro paranaense, a equipe de segurança conteve o homem. Em seguida, o levaram até as autoridades policiais, junto com o registro do boletim de ocorrência. O Athletico demonstrou repúdio à ocorrência, assumiu medidas ágeis e eficientes para impedir consequências de maior gravidade. Inclusive, o clube também assegura que ficará atento ao prosseguimento da situação criminal, bem como estudará as decisões judiciais ideais contra o transgressor.

O episódio

Na reta final da partida, aos 52 minutos, o Corinthians já estava em vantagem no placar. Até que um homem deixou um dos setores separados para a torcida do Athletico, chegou ao gramado e agrediu o goleiro Hugo Souza. Assim, seguranças da Ligga Arena encaminharam o infrator à Delegacia Móvel de Atendimento a Futebol e Eventos (Demafe), da Polícia Civil do Paraná. A irregularidade foi enquadrada no artigo que trata de “promover tumulto, praticar ou incitar a violência ou invadir local restrito em eventos esportivos”, da Lei Geral do Esporte.

O transgressor tem 29 anos e é natural de Rio Branco do Sul, na região metropolitana de Curitiba. Nenhum representante do Corinthians nem mesmo Hugo Souza registraram ocorrência sobre o caso no estádio. Além disso, o delegado da Demafe, Cristiano Augusto Quintas dos Santos comunicou ainda que se o Corinthians ou Hugo Souza prestarem queixa, o infrator pode receber acusações de “vias de fato” ou “lesão corporal”.

Confira o comunicado completo do Athletico

O Club Athletico Paranaense esclarece que o torcedor que invadiu o gramado na partida de ontem, contra o Sport Club Corinthians Paulista, foi imediatamente contido pela equipe de segurança e conduzido às autoridades policiais, com o devido registro de boletim de ocorrência. Ele não é sócio do Clube.

O Athletico não admite esse tipo de comportamento e adotou medidas rápidas e firmes para evitar consequências mais graves, garantindo a segurança de atletas, comissão técnica, arbitragem e demais profissionais presentes no campo de jogo.

O Clube acompanhará de perto o andamento da questão criminal, além de adotar as providências judiciais cabíveis contra o infrator.

O Athletico Paranaense reafirma seu compromisso inegociável com a ordem, a segurança e o respeito ao esporte.

