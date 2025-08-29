Arrascaeta recebe homenagem por bater recorde no Brasileirão

Além dos Garotos do Ninho, o uruguaio Arrascaeta também recebeu uma homenagem especial do Flamengo nesta sexta-feira (29), no Ninho do Urubu. O meia, afinal, se tornou o jogador com mais assistências da história do Campeonato Brasileiro, ultrapassando nomes lendários do futebol nacional.

Camisa 10 da Gávea, Arrascaeta soma até o momento 78 assistências e deixou para trás nomes como Marcelinho Carioca, Edmundo, Dudu, Pelé, Zico e Éverton Ribeiro. Assim, ele ganhou uma placa comemorativa entregue pelo diretor de futebol José Boto, em reconhecimento ao marco histórico alcançado com a camisa do Flamengo.

Pelo Campeonato Brasileiro, Arrascaeta fez 60 assistências pelo Rubro-Negro. Além disso, ele acumula 18 com a camisa do Cruzeiro entre 2015 e 2018.

Na atual temporada, Arrascaeta tem 41 jogos, 16 gols e 13 assistências. Pelo Flamengo, o meia só não chegou aos dois dígitos nos dois quesitos em 2021, quando terminou com nove bolas na rede e 14 passes para gol. Somando todas as competições, o craque já soma 102 assistências com a camisa rubro-negra.

No domingo, camisa 10 também a oportunidade de aumentar ainda mais esse número. O Flamengo, afinal, enfrenta o Grêmio, às 16h, no Maracanã, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

