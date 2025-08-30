Athletico x Novorizontino: onde assistir, escalações e arbitragem

Em busca de dias melhores na Série B, Athletico e Novorizontino se enfrentam na noite deste sábado (30). A partida acontece na Arena da Baixada, em Curitiba, e é válida pela 24ª rodada da competição. No primeiro turno, os paulistas venceram por 2 a 1.

Apesar da derrota na Copa do Brasil para o Corinthians, o clima no Furacão é de alívio. Na rodada passada, o Rubro-Negro venceu o CRB e encerrou uma sequência de sete partidas sem vitórias na Série B. Já o Tigre tenta um resultado positivo em Curitiba para encerrar o jejum de cinco partidas sem triunfos.

Onde assistir

A partida terá transmissão pelo serviço de streaming Star+.

Como chega o Athletico

Depois de vencer o CRB na última rodada, o Rubro-Negro tenta manter acesa a chama da esperança pelo acesso. Para não deixar o entusiasmo cair, o Furacão tenta acabar com uma sequência de cinco jogos sem vencer dentro de casa. Para a partida, Odair Hellmann terá o retorno do lateral-esquerdo Lucas Esquivel e deve repetir o restante do time que enfrentou o Corinthians no meio de semana.

Como chega o Novorizontino

O Tigre tenta se reabilitar após uma sequência de cinco jogos sem vitória. Depois da derrota no confronto direto contra o Criciúma, Umberto Louzer foi demitido e Enderson Moreira assumiu o comando da equipe. O novo treinador não contará com o volante Felipe Matheus, suspenso, mas contará com o retorno do atacante Bruno José.

Campeonato Brasileiro Série B – 24ª rodada

Data e horário: 30/08/2025 (sábado), às 20h30 (de Brasília)

Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

ATHLETICO: Santos; Benavídez, Aguirre, Arthur Dias e Esquivel; Felipinho, Patrick e Zapelli; Mendoza, Viveros e Luiz Fernando. Técnico: Odair Hellmann

NOVORIZONTINO: Airton; Raí Ramos, Rafael Donato, Patrick e Mayk; Jean Irmer, Rômulo, Óscar Ruíz (Oyama) e Dantas; Waguininho e Caio Dantas. Técnico: Enderson Moreira.

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Anne Kesy Gomes de Sa (AM) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

