Internacional x Fortaleza: onde assistir, escalações e arbitragem

O Internacional encara o Fortaleza em jogo decisivo envolvendo a continuidade ou demissão do técnico Roger Machado. O embate pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro ocorre, neste domingo (31/08), às 20h30, no Beira-Rio. Inclusive, marca o encontro de duas equipes que ostentam campanhas negativas no torneio. Afinal, o Colorado se encontra na 13ª posição, com 24 pontos. Já o Leão do Picci, está na zona de rebaixamento, mais especificamente, na 19ª colocação, com 15 pontos.

Onde assistir

A partida terá a transmissão pelo SporTV, na TV fechada, e pelo Premiere, no sistema pay-per-view.

Como chega o Internacional

O Inter necessita reagir e começar uma recuperação no Campeonato Brasileiro, principalmente pelo cenário de pressão sobre o técnico Roger Machado. Prova disso, é que internamente, a diretoria do clube estipulou o duelo contra o Fortaleza como a última oportunidade para dar uma resposta e apresentar uma evolução. Caso contrário, o mais provável é que opte por promover uma mudança no comando. Além disso, a equipe vem de quatro derrotas consecutivas na temporada. O comandante terá o atacante Borré como baixa, já que cumprirá suspensão, depois de receber o cartão vermelho no jogo anterior, a derrota para o Cruzeiro. Por sinal, o atacante Bruno Tabata era dúvida por desconforto muscular, mas o departamento médico vetou a sua presença.

Com isso, o treinador esboçou o time com Vitinho entre os 11 iniciais. O meio-campista Alan Patrick é dúvida por apresentar quadro de virose. Ele treinou normalmente, mas se não estiver à disposição. O substituto deve ser Óscar Romero ou Gustavo Prado Carbonero passou por processo de retomada de minutos e pode ganhar a vaga de Bruno Tabata, mas não tem presença garantida. O colombiano também concorre a uma vaga no time com Wesley. Por outro lado, Valencia e Vitinho voltam a ser opções, após cumprirem suspensão.

Como chega o Fortaleza

O Leão do Picci passa por momento de turbulência semelhante ao do Colorado. Afinal, a equipe nordestina não vence há sete partidas na temporada. Além, é claro, do risco real de rebaixamento. Neste cenário, o técnico Renato Paiva decidiu afastar cinco jogadores: o goleiro Magrão, os volantes Zé Welison, Emanuel Martínez e Rodrigo, assim como o atacante Deyverson.

O treinador português contará com uma lista extensa de ausências. Isso porque, o goleiro Brenno e o atacante José Herrera seguem entregues ao departamento médico. Moisés está em fase final de recuperação de uma contusão, mas dificilmente estará apto para enfrentar o Inter pela condição física.

Ele não atua há mais de quatro meses. O zagueiro Gustavo Mancha também não estará disponível, pois foi negociado junto ao Olympiacos, da Grécia. Marinho é outra baixa, mas por suspensão automática. Em contrapartida, o zagueiro Britez e o atacante Breno Lopes retornam depois de cumprirem suspensão. O defensor Kuscevic ainda está em fase de tratamento de lesão e é dúvida.

INTERNACIONAL X FORTALEZA

Campeonato Brasileiro – 22ª rodada

Data e horário: 31/08/2025 (domingo), às 20h30 (de Brasília)

Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

INTERNACIONAL Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez, Tabata (Carbonero), Alan Patrick (Gustavo Prado ou Romero) e Wesley (Carbonero); Ricardo Mathias. Técnico: Roger Machado

FORTALEZA: Helton Leite; Mancuso, Ávila (Britez), Gustavo Mancha (Kuscevic) e Bruno Pacheco; Matheus Pereira, Lucas Sasha, Lucas Prior (Marinho), Pablo e Breno Lopes; Lucero. Técnico: Renato Paiva

Árbitro: João Vitor Gobi (SP)

Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook