Filipe Luís vê Flamengo ‘muito superior’ e cita arbitragem: ‘Critério zero’

O Flamengo começou a partida na frente, mas sofreu empate nos minutos finais para o Grêmio, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Depois do duelo, o técnico Filipe Luís destacou a superioridade do time carioca. O treinador, aliás, citou a atuação da arbitragem que gerou críticas pelo lado rubro-negro.

“No jogo de hoje, fomos muito superiores, tivemos muitas, muitas chances de fazer gol, volume muito grande de jogo. Verdade, jogo muito parado, tipo de jogo que não gosto, mas criamos inúmeras chances. Mais do que suficiente para fazer o primeiro e o segundo, e, em um lance duvidoso, acabaram empatando”, disse antes de complementar.

“Jogadores falam com o árbitro, mas estão tão concentrados em vencer… Não é o trabalho deles ir lá brigar com o juiz e ficar reclamando toda hora. Quem tem de fazer o trabalho dele é o juiz, que tem de apitar o que tem de apitar. O que eu gostaria é que colocassem o jogo para o árbitro e corrigissem o que ele faz, que ele assistisse o jogo e o que eles erram. E os erros se repetem, os critérios não se corrigem. O jogo fica picotando, chato, 500 mil faltas que não são e critério zero, e isso me decepciona muito. O que mais queremos é não se preocupar com o juiz, e pensar no jogo’, destacou.

Além disso, o técnico Filipe Luís também definiu o pênalti cometido por Ayrton Lucas como uma “fatalidade”.

“Não lembro de ter um chute no gol do Rossi, sinceramente. E nós com bola estávamos com mais facilidade ainda, à exceção do tiro de meta, em que eles subiram as linhas e pressionaram mais. (…) Com a construção em si, não estavam machucando muito. Não lembro de a equipe ter sofrido. Em uma fatalidade aconteceu o pênalti”, disse o técnico.

Elogios a Samuel Lino

O treinador, aliás, também destacou o atacante Samuel Lino, um dos que buscou o jogo a todo momento diante do Grêmio. O jogador, portanto, também foi premiado com uma convocação para Seleção Brasileira.

“É um jogador diferente. Quando pega a bola é diferente, determinante. Tem drible, esse perigo que precisamos sempre. Principalmente nessa parte do campo onde precisamos e geramos tanta vantagem. É um jogador que tenho certeza que vai evoluir muito e nos dar alegrias. Foi premiado com uma convocação. Merecida. Espero que ele vá, jogue no Maracanã, não na Bolívia, e volte para cá em plenas condições para ajudar a equipe”, destacou.

Mais de Filipe Luís:

Alterações no time: “Estávamos em um momento do jogo que eu sentia que o time estava indo para trás, o adversário nos pressionando mais. Tanto com bola como sem. Precisávamos de velocidade e pressão, por isso coloquei o Bruno”.

De la Cruz: “É um jogador que se recuperou, conseguiu ter uma sequência de treinos e está bem de novo. Nos dá muita dinâmica no meio-campo, tanto em ataque como em defesa. Um dos pilares dessa equipe. Muito feliz de tê-lo de volta”.

Data-Fifa: “A partir de amanhã começarei a analisar o que foi o nosso jogo. Aí decido os principais pontos que nossa equipe tem de evoluir. O resultado foi 1 a 1, mas o jogo não diz isso. Fizemos muitas coisas boas, um jogo defensiva e ofensivamente muito bom. Muito mais que o suficiente para sair com um resultado positivo”.

Cebolinha, Michael e Juninho: “Juninho não estava no banco e não poderia entrar. Cebolinha e Michael sim. Os dois jogam na mesma posição, que é a do Lino. Senti que ele estava em um momento bom, determinante e decisivo. Na minha visão não era a falta de perna ou que o Lino estava abaixo. Naquele momento ele estava bem. Também poderia ter tirado o Arrascaeta, mas sentia que com bola ele estava sendo muito determinante. Cada vez que a bola chega ele tem perigo, faz a diferença. Optei por deixar os que eu achei que fossem melhores até o final do jogo para tentar vencer”.

