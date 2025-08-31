Abel diz que empate no clássico tem ‘sentimento de derrota’

O Palmeiras deixou a Neo Química Arena neste domingo (31/8) com um gosto amargo. Afinal, o empate em 1 a 1 com o Corinthians, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi interpretado pelo técnico Abel Ferreira como um tropeço com “sentimento de derrota”. A equipe alviverde, que abriu o placar cedo com Vitor Roque em cobrança de pênalti, viu Piquerez marcar contra e permitir a reação corintiana ainda no primeiro tempo. Apesar da pressão exercida na etapa final, o time não conseguiu transformar volume em gols.

“Quando viemos jogar aqui foi isso. Nem sempre o resultado traduz o que é eficiência e produção, como foi hoje. Sentimento de derrota, perdemos dois pontos. Tivemos oportunidades de sobra para sair daqui com outro resultado. Achei que fizemos um bom jogo. Não foi a primeira vez que isso aconteceu, na Copa do Brasil também foi assim”, disse Abel Ferreira.

Aliás, o treinador voltou a exaltar o peso da rivalidade com o Corinthians e fez questão de alfinetar o rival.

“Entendo que a rivalidade é imensa desde que cheguei aqui. Não sei qual o saldo contra o Corinthians, sei que já joguei contra vários treinadores. Sei que ganhamos títulos, que temos estrutura. É um clube que joga contra a gente com faca nos dentes”, completou.

Abel minimiza retrospecto em dérbis nesta temporada

Em 2025, os dois times se enfrentaram sete vezes, mas o Palmeiras só venceu uma, no primeiro turno do Brasileiro. O Corinthians terminou o ano levando a melhor em três clássicos, incluindo a conquista do Paulistão e a eliminação alviverde na Copa do Brasil.

Perguntado sobre a desvantagem no retrospecto contra Dorival Júnior, são cinco derrotas e apenas duas vitórias, Abel respondeu em tom irônico:

“Você não viu o lance do gol, a bola que bateu no Piquerez e entrou? É isso.”, finalizou

Com o empate, o Palmeiras chegou a 43 pontos, sendo ultrapassado pelo Cruzeiro e ficando a quatro do Flamengo, líder do campeonato. O próximo compromisso da equipe será no dia 13 de setembro, contra o Internacional, pela 23ª rodada do Brasileirão.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook