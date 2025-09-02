??ltimo dia da janela europeia tem astro por quase R$ 1 bi. Veja a lista

As principais janelas de transferências do mercado europeu fecharam nesta segunda-feira (1/9). E foi muito insana. Considerando os principais clubes, pelo menos 50 negócios foram fechados — e o mais incrível envolve o nome do atacante Isak, que deixou o Newcastle e foi para o Liverpool pela bagatela de R$ 918 milhões.

Dos jogadores brasileiros, os mais relevantes foram o atacante Kevin, goleiro Ederson e o lateral Cuiabano. Ederson deixou o Manchester City e foi para o Fenerbahçe, da Turquia, por 14 milhões de euros (R$ 89 milhões). Sua saída era esperada e confirmada após o clube inglês confirmar que Donnarumma defenderá a agremiação, vindo do PSG, por 35 milhões de euros (R$ 222,65 milhões). Já o Botafogo confirmou a venda de Cuiabano ao Nottingham Forest por 6 milhões de euros (R$ 39 milhões). Kevin, ex-Palmeiras e que estava no Shakhtar Donetsk foi o de maior valor.O Fulham pagou R$ 260 milhões para tê-lo.

Veja agora os principais negócios fechados apenas nesta segunda-feira, o dia final da janela.

Brasileiros no útimo dia da Janela de transferências

Kevin (do Shakhtar Donetsk para o Fulham) – 40 milhões de euros (R$ 260 milhões).

Antony (do Manchester United para o Betis) – 25 milhões de euros (R$ 159 milhões).

Éderson (do Manchester City para o Fenerbahçe) – 14 milhões de euros (R$ 89 milhões).

Matheus Gonçalves (do Flamengo para o Al-Ahli) – 8 milhões de euros (R$ 51 milhões).

Cuiabano (do Botafogo para o Nottingham Forest) – 6 milhões de euros (R$ 39 milhões).

Diego Carlos (do Fenerbahçe para o Como) – por empréstimo.

Demais negociações

Adrien Rabiot – do Olympique de Marselha para o Milan (negociação em andamento; pedida de 15 milhões de euros – R$ 95,4 milhões).

Alexander Isak – do Newcastle para o Liverpool por 130 milhões de libras (R$ 956,8 milhões).

Alexis Sánchez – da Udinese para o Sevilla.

Aymeric Laporte – do Al-Nassr para o Athletic Bilbao.

Ben Chilwell – do Chelsea para o Strasbourg (contrato de 2 anos).

Benjamin Pavard – da Inter de Milão para o Olympique de Marselha (empréstimo + opção de compra de 15 milhões de euros – R$ 95,4 milhões).

Bryan Brobbey – do Ajax para o Sunderland por 20 milhões de euros (R$ 127,2 milhões) + 5 milhões em bônus (R$ 31,8 milhões).

Conrad Harder – do Sporting para o RB Leipzig por 26 milhões de euros (R$ 165,36 milhões).

Dodi Lukebakio – do Sevilla para o Benfica (contrato até 2030).

Donnarumma – do PSG para o Manchester City por 35 milhões de euros (R$ 222,65 milhões).

Edon Zhegrova – do Lille para a Juventus por 20 milhões de euros (R$ 127,2 milhões).

Florentino Luís – do Benfica para o Burnley (empréstimo de 2 milhões de euros – R$ 12,72 milhões + obrigação de compra de 24 milhões de euros – R$ 152,64 milhões).

E mais:

Harvey Elliott – do Liverpool para o Aston Villa (empréstimo + obrigação de compra de 35 milhões de libras – R$ 257,6 milhões).

Jadon Sancho – do Manchester United para o Aston Villa (empréstimo de 1 temporada).

Jamie Vardy – do Leicester para a Cremonese, em fim de contrato.

Javi Galán – do Atlético de Madrid para o Nottingham Forest (transferência definitiva).

Loïc Openda – do RB Leipzig para a Juventus por 40 milhões de euros (R$ 254,4 milhões).

Lucas Beltrán – da Fiorentina para o Valencia (empréstimo de 1 ano).

Lutsharel Geertruida – do RB Leipzig para o Sunderland (empréstimo de 2,5 milhões de euros – R$ 15,9 milhões + opção de compra de 23 milhões de euros – R$ 146,28 milhões).

Manuel Akanji – do Manchester City para a Inter de Milão (empréstimo de 2 milhões de euros– R$ 12,72 milhões + obrigação de compra de 15 milhões de euros – R$ 95,4 milhões).

Marc Guiu – retorna ao Chelsea (fim do empréstimo ao Sunderland).

Não acabou…

Marco Asensio – do PSG para o Fenerbahçe.

Matt O’Riley – do Brighton para o Olympique de Marselha (empréstimo de 1 ano).

Nico González – da Juventus para o Atlético de Madrid (empréstimo + opção de compra de 33 milhões de euros com obrigação sob condições – R$ 210,96 milhões).

Nicolò Zaniolo – do Galatasaray para a Udinese (empréstimo de 1 ano).

Randal Kolo Muani – do PSG para o Tottenham (empréstimo até o fim da temporada).

Reiss Nelson – do Arsenal para o Brentford (empréstimo).

Samu Chukwueze – do Milan para o Fulham (empréstimo + opção de compra entre 25 milhões de euros e 26 milhões de euros → entre R$ 159 milhões e R$ 165,36 milhões)

Senne Lammens – do Royal Antwerp para o Manchester United por 21 milhões de euros (R$ 133,56 milhões).

Victor Boniface – do Bayer Leverkusen para o Werder Bremen (empréstimo de 1 temporada).

Yoane Wissa – do Brentford para o Newcastle por 55 milhões de libras (R$ 404,8 milhões).

