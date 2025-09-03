Mattos avalia janela do Santos e exalta Neymar: ‘Vai ajudar a Seleção na Copa’

O executivo de futebol do Santos, Alexandre Mattos, fez nesta quarta-feira (3) um balanço sobre a movimentada janela de transferências que trouxe oito reforços à Vila Belmiro. Durante a entrevista, no entanto, o dirigente aproveitou para projetar um futuro de protagonismo de Neymar, tanto no Peixe quanto na Seleção Brasileira.

Sem entrar em detalhes sobre a renovação de contrato, que se encerra em 31 de dezembro, Mattos se mostrou confiante no impacto do atacante.

“Neymar é mais que um atleta. É um filho que o Santos tem, que brilhou no mundo e sempre se preocupou com o Santos. Tenho certeza absoluta de que irá crescer cada vez mais, como vem crescendo. Irá ajudar o Santos, ajudar a Seleção na Copa, será o protagonista que sempre foi, “disse o dirigente.

Além disso, o diretor destacou ainda a importância do craque dentro e fora de campo.

“Neymar é um dos principais jogadores em atividade no futebol mundial. Não só como atleta, mas como homem. Humildade, caráter, o pai que ele é. Ele é um exemplo para gerações. É uma pessoa que faz bem à sociedade com a fundação dele. Milhares de crianças são ajudadas a serem seres humanos cada vez melhores. Neymar é exemplo em tudo”, afirmou.

Peso nas negociações

Aliás, a presença de Neymar também funcionou como trunfo para atrair atletas na janela. O meia Victor Hugo, por exemplo, revelou que a idolatria pelo camisa 10 pesou na decisão de fechar com o Peixe.

” A presença do Neymar é uma arma para negociações. Todos desejam jogar com ele. Neymar pai traz credibilidade de agregar valores em patrocínios e tudo. Quem toca é o presidente Marcelo, quem dá a direção é o presidente. O Neymar é mais que um companheiro nosso. Está conosco, nos ajuda”, explicou o diretor.

Reforços e saídas no Santos

No total, o Santos acertou as chegadas dos laterais Igor Vinicius e Mayke; dos zagueiros Adonis Frías e Alexis Duarte; dos meio-campistas Willian Arão e Victor Hugo; além dos atacantes Caballero e Lautaro Díaz.

Por outro lado, 17 jogadores deixaram o clube, entre eles Soteldo, vendido ao Fluminense, Luca Meirelles, negociado com o Shakhtar Donetsk, e João Paulo, emprestado ao Bahia. Também saíram nomes como Diego Pituca, Julio Furch e Gil, que aliviaram a folha salarial.

Contudo, sobre o futuro, Mattos deixou em aberto a possibilidade de mais contratações, mas apenas de atletas livres no mercado.

“Clube grande nunca dizemos isso sobre elenco fechado. Não vou negar ou confirmar. Mas estamos trabalhando. Se alguma coisa fizer sentido, dentro do equilíbrio, realidade, dentro da organização técnica, de gestão, sem problema”, finalizou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.