Ryan Guilherme define como ‘sonho de criança’ defender o Cruzeiro

Ryan Guilherme, reforço do Cruzeiro para a temporada, foi apresentado nesta quarta-feira (3). O volante, de 22 anos, afirmou que atuar na Raposa sempre foi um sonho de criança.

“Ontem (terça-feira) estava falando com minha mãe, meu pai, eu estava dizendo que fico sem palavras porque é realmente a realização de um sonho de criança. Alguns aninhos atrás estava sentado na sala assistindo o Cruzeiro jogar, ser campeão da Copa do Brasil, hoje estar vestindo esta camisa é a realização de um sonho”, contou.

O jogador, portanto, assinou com o Cruzeiro até o fim de 2029. Ele chegou ao clube mineiro em negócio com o Fortaleza. Ele foi revelado pelo Boavista em 2021 e chegou a ser contratado pelo Fortaleza. No entanto, o Leão emprestou o volante ao Boavista em 2022 e 2023 e ao Operário posteriormente. Aliás, ele também tem passagens pelo União Leiria-POR e Volta Redonda.

No Cruzeiro, Ryan Guilherme, que vai vestir a camisa 20, explicou como atua em campo. Assim, ele destacou a força defensiva e ofensiva, com características aproximadas a um segundo volante.

“Um volante que gosta de jogar com bola no pé e também muito forte na marcação. Na minha passagem por Portugal peguei alguns treinadores portugueses que me ajudaram muito a evoluir não só na questão ofensiva como defensiva. Tenho uma parte ofensiva muito boa e também defensiva”, contou.

