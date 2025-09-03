Paraguai x Equador: onde assistir, escalações e arbitragem

Paraguai e Equador é um dos confrontos da penúltima rodada das Eliminatórias - (crédito: Foto: Arte/Jogada10)

As Eliminatórias da América do Sul para Copa do Mundo de 2026 se encaminham para a reta final, Assim, na penúltima rodada (17ª), Paraguai e Equador se enfrentam nesta quinta-feira, 4 de setembro, às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção.

Dessa forma, o duelo vale uma vaga direta para a seleção alvirrubra no próximo Mundial, que ocorre nos Estados Unidos, México e Canadá. Afinal, os donos da casa somam 24 pontos, na 5ª colocação, enquanto os visitantes têm um ponto a mais, na 2ª posição.

Onde assistir

O confronto desta quinta-feira (4) terá a transmissão do canal SporTV (TV por assinatura)

Como chega o Paraguai

A Seleção Paraguaia, atual quinta colocada na tabela de classificação, necessita de apenas um ponto em dois jogos para garantir uma vaga direta na próxima Copa do Mundo. Em 16 partidas, os comandados do técnico Gustavo Alfaro somam seis vitórias, seis empates e quatro derrotas, com uma campanha consistente sobretudo a partir da virada do primeiro turno.

Dessa forma, o treinador escolheu 27 nomes para esta Data Fifa, que também terá o confronto com o Peru, no dia 9. Entre os nomes conhecidos da lista, está o atacante Ángel Romero, do Corinthians.

Como chega o Equador

Já classificada para o Mundial de 2026, a seleção cumpre apenas tabela nesta reta final. Nesse sentido, registra sete vitórias, sete empates e duas derrotas, com aproveitamento de 58%. Os comandados do técnico Sebastián Beccacece tentam encerrar sua participação no torneio na segunda colocação, atrás apenas da Argentina, atual campeã do mundo, que disparou com 35 pontos.

Por fim, na lista de convocados, estão alguns jogadores que atuam no futebol brasileiro. Nomes como Enner Valencia, do Internacional, e Gonzalo Plata, do Flamengo, podem aparecer entre os titulares. Os equatorianos ainda enfrentam os argentinos na última rodada, marcada para o dia 9, às 20h30 (de Brasília).

PARAGUAI x EQUADOR

17ª Rodada da Eliminatórias da América do Sul

Data e horário: 04/09/2025, 20h30 (de Brasília)

Local: Estádio Defensores del Chaco, em Assunção (PAR)

PARAGUAI: Coronel; Caceres, Gómez, Alonso e Alderete; Gómez, Cubas e Kaku; Almirón, Sosa e Sanabria. Técnico: Gustavo Alfaro.

EQUADOR: Galindez; Preciado, Hincapié, Torres e Estupiñan; Caicedo, Páez e Alan Franco; Plata, Valencia e Campana. Técnico: Sebastián Beccacece.

Árbitro: Raphael Claus (BRA)

Auxiliares: Danilo Manis (BRA) e Rafael Alves (BRA)

VAR: Pablo Goncalves (BRA)

