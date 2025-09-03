Ex-jogador argentino relembra curiosa dívida com Lionel Messi

Alvarado se ofereceu, inclusive, para pagar dívida que tem com astro argentino - (crédito: Foto: Divulgação/San Lorenzo e Marcelo Hernandez/Getty Images)

Na próxima quinta-feira (4), Argentina e Venezuela se enfrentam pela penúltima rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Jogo esse que está marcado, até então, pela chance iminente do último jogo competitivo de Lionel Messi, com sua seleção, em solo argentino.

Desse modo, com o camisa 10 ainda mais em evidência, o ex-jogador Pablo Alvarado deu entrevista para a emissora ‘TyC Sports’ onde relembra uma curiosa história que viveu com La Pulga. História essa que ocorreu, por sinal, quando ambos ainda jogavam pela seleção de base.

No ano de 2004, Alvarado e Messi disputaram uma série de amistosos contra Paraguai e Uruguai. Na época, algo que representava um ganho de 50 dólares por diária para cada jogador. Contudo, por conta de uma situação inusitada, o pagamento acabou virando uma dívida histórica de Alvarado para com um dos maiores nomes da história do esporte:

“Eles me deram uma nota de 100 (dólares), que eu tinha que dividir com Leo, porque não tinham troco. Então, eu me aproximei e disse: ‘Ei, Leo, tenho que te dar metade’. E, como não tinha troco, ele respondeu: ‘Não, não, não se preocupe’.”

Apesar do tom de humor que a situação adquiriu, Pablo Alvarado garante que, se tiver a oportunidade, vai devolver o valor que Messi tinha de receber há 21 anos atrás:

“Ele nunca me pediu (o dinheiro) e eu fiquei com culpa. Tenho o dinheiro. Se ele tiver troco, eu lhe dou.”

