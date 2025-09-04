Ivete Sangalo agita torcida antes de Brasil x Chile

Um dos principais nomes do axé e da música brasileira, a cantora Ivete Sangalo agitou o público no Maracanã antes de a bola rolar para Brasil x Chile, nesta quinta-feira (4/9), em jogo válido pela 17ª rodada das Eliminatórias.

Às 21h09 (de Brasília), ou seja, 21 minutos antes do apito inicial, a baiana arretada subiu a um palco montado do lado de fora do gramado, na altura da bandeira de escanteio entre a Tribuna de Imprensa e o setor Sul. Assim, puxou grandes hits de sua carreira, como “Abalou”, “Levantou Poeira”, “Tempo de Alegria” e “Festa”, levantando o público. Estima-se que mais de 45 mil torcedores estejam presentes no Maracanã.

Além disso, Ivete, torcedora do Vitória, também cantou músicas recentes, como “Cria da Ivete”, “Vibe de Gostosa” e “Macetando”. Com seu estilo cativante, Veveta utilizava uma roupa estilizada simulando o uniforme da Seleção Brasileira, agitando os presentes no Maior do Mundo. O show, afinal, durou pouco mais de dez minutos, com a baiana desejando boa sorte aos jogadores antes de deixar o palco.

O Brasil enfrenta o Chile a partir das 21h30, em jogo que marca a despedida da Seleção Brasileira do povo brasileiro antes da Copa do Mundo de 2026 – ao menos, em jogos oficiais. Assim, a Amarelinha ainda volta a campo para encerrar sua participação nas Eliminatórias. Será na terça-feira (9/9), diante da Bolívia, em El Alto.

