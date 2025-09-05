Mbappé critica calendário europeu: ‘Ninguém pode jogar 60 partidas em alto nível’

“Vai continuar assim. Não se trata de uma questão de jogos, mas sim de recuperação. Via times que voltavam aos treinos quando estávamos na Copa do Mundo de Clubes. Há um problema. Todo o mundo deve encontrar uma solução, porque no final todo mundo vai sair ganhando, haverá jogos de melhor nível. Amamos o futebol e gostamos do nosso trabalho”, frisou, antes de falar do início da temporada,

“Estou muito feliz de poder começar uma nova temporada. Venho com muita determinação e vontade. Comecei bem a temporada, mas será melhor com regularidade e trabalho. É um grande ano para o meu clube, para a seleção e para mim. Há todos os ingredientes para fazer grandes coisas. Começamos em umas eliminatórias que não serão fáceis para a França. Estamos concentrados nela e tento não pensar demais no fim da temporada”, concluiu.

Por fim, a França estreia nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, nesta sexta-feira (5), às 15h45 (de Brasília), contra a Ucrânia, na Polônia, pelo Grupo D.

