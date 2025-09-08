Corinthians deve ter retorno de trio de ataque contra o Athletico-PR

O Corinthians pode contar novamente com sua principal arma ofensiva na temporada. Recuperados de problemas físicos, Yuri Alberto e Memphis Depay devem se juntar a Rodrigo Garro no time titular que enfrenta o Athletico-PR nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil.

Será apenas a décima vez em que o trio começará uma partida juntos em 2025. Até agora, o retrospecto é animador. Afinal, são seis vitórias, dois empates e apenas uma derrota, o que representa um aproveitamento de 74,1%. Sem a formação, o índice cai para 55,3%.

Os três nomes passaram por períodos delicados recentemente. Afinal, Memphis Depay se recuperou de uma lesão de grau 2 na coxa direita em apenas 20 dias. Já Yuri Alberto voltou em tempo recorde de uma cirurgia de hérnia inguinal, apenas 21 dias após o procedimento. Já Garro, mesmo convivendo com dores no joelho direito, continua sendo peça essencial, apesar da tendinopatia patelar que o afastou por dois meses em 2024.

Desde que assumiu o comando do Corinthians, Dorival Júnior só conseguiu escalar o trio em duas ocasiões, ambas nas oitavas de final da Copa do Brasil, e saiu vitorioso nos dois jogos. Agora, tem a chance de repetir a fórmula em um duelo decisivo.

O Timão venceu a partida de ida por 1 a 0, em Curitiba. Assim, precisa apenas de um empate em casa para avançar à semifinal da competição. O reencontro com o trio GYM, um mês após sua última aparição conjunta, reforça o otimismo da torcida corintiana em um momento chave da temporada.

