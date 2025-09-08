Chegada de Rigoni faz São Paulo ultrapassar limite de estrangeiros no Brasileirão

O São Paulo pode enfrentar em breve um desafio fora das quatro linhas: a gestão do elenco diante da regra do Campeonato Brasileiro que limita a inscrição de até nove jogadores estrangeiros por jogo. Caso todos os atletas estejam à disposição, o técnico Hernán Crespo terá que deixar um de fora da lista de relacionados a cada rodada.

Atualmente, o Tricolor conta com dez atletas de fora do país. Os defensores Cédric Soares, Enzo Díaz, Arboleda, Ferraresi e Alan Franco, o meio-campista Bobadilla, além dos atacantes Calleri, Tapia, Dinenno e Rigoni.

Rafael Tolói, apesar de ter defendido a seleção da Itália, não entra nessa cota. Isso porque o zagueiro nasceu no Brasil e, pela regra da CBF, está sendo considerado brasileiro nato para efeito da competição.

No momento, o problema não se apresenta de forma prática, já que o argentino Calleri está lesionado e só deve voltar a atuar em 2026. Porém, quando todos os jogadores estiverem disponíveis, Crespo terá de traçar uma estratégia para decidir quem será preterido a cada rodada.

Na Libertadores, esse obstáculo não existe. A Conmebol não impõe limite para estrangeiros inscritos ou relacionados, permitindo que todo o elenco esteja à disposição. Um alívio em meio ao calendário apertado da reta final de temporada.

