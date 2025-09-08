Itália vence Israel em jogo de nove gols e respira nas Eliminatórias

Em jogo maluco e decisivo no Grupo I das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2026, a Itália venceu Israel por 5 a 4, nesta segunda-feira (8), no Estádio Nagyerdei, em Debrecen, na Hungria. As equipes faziam um confronto direto pela vice-liderança da chave, na tentativa de disputar ao menos a repescagem para o Mundial. Moise Kean, duas vezes, Raspadori, Politano e Tonali marcaram os gols da vitória italiana. Pelo lado israelense, Dor Peretz marcou outros dois, enquanto Bastoni e Locatelli, contra, completaram o placar.
Com o resultado, a Itália chegou aos mesmos nove pontos de Israel no Grupo I, mas leva vantagem no saldo de gols e fica com a vice-liderança. Além disso, o time comandado por Gennaro Gattuso, que fez sua segunda partida no comando da seleção, tem uma partida a menos que os israelenses e mais duas a serem disputadas no torneio. A Noruega, com 100% de aproveitamento, é a líder com 12 pontos.
A Itália ainda tem chances de terminar na liderança do Grupo I e confirmar a classificação direta para a Copa do Mundo. Para isso, terá que vencer o confronto direto com a Noruega, com o melhor aproveitamento da chave. Os segundos colocados de cada grupo vão disputar a repescagem para o Mundial.
O jogo
O primeiro tempo foi bastante equilibrado. A Itália teve uma posse de bola maior, mas foi Israel quem mostrou mais qualidade nas trocas de passes e nas jogadas de perigo. Logo aos três minutos, os israelenses chegaram a balançar a rede, mas o gol foi anulado por falta em Donnarumma. Aos 15, Locatelli acabou desviando contra e colocou os adversários em vantagem. Já aos 40, Moise Kean acertou um belo chute de fora da área e deixou tudo igual para o intervalo.
A segunda etapa começou animada e Israel abriu nova vantagem logo aos seis minutos. Solomon faz linda jogada pela esquerda e rolou na área para Dor Peretz finalizar bonito. Porém, a Itália conseguiu reagir e virou em um intervalo de quatro minutos. Aos oito, Moise Kean aproveitou sobra na entrada da área e empatou. Aos 12, foi a vez de Politano colocar os italianos na frente. Israel tentou buscar o resultado após algumas alterações, mas parou em boas defesas de Donnarumma. Além disso, Raspadori, que havia acabado de entrar em campo, ampliou aos 35 minutos. Porém, a reta final da partida ainda prometia muitas emoções. Israel foi buscar o empate com Dor Peretz novamente, aos 42, e Bastoni contra, aos 44. Dois minutos depois, Tonali acertou chute de fora da área para confirmar a vitória.
