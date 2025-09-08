Promessa da seleção colombiana morre em acidente de carro

Eder Smic Valencia, atacante colombiano de 16 anos Academia Alemana Popayán, morreu em um acidente de carro no último domingo (7), em Guachené, região próxima a Cali.

O jogador aproveitava seus últimos dias de férias na sua terra natal e se preparava para um novo desafio na sua vida. Nos próximos dias, ele ia assinar contrato com o New York Red Bulls, dos Estados Unidos. Aliás, ele chegou a postar uma foto com a camisa do novo clube.

LEIA MAIS: Hugo Souza, do Corinthians, elege dois jogadores como mais difíceis de defender pênalti

“É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do nosso jogador Eder Smic Valencia Ambuila em um acidente de carro durante as férias em Guachené. Estamos solidários com sua família e honraremos sua memória aqui na AAFP. Ele estará para sempre em nossos corações”, postou a Academia Alemana Popayán (AAFP), clube formador do jogador, nas redes sociais. Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Academia Alemana Popayán (@_aafpopayan) O jogador se destacou na Copa Bulls Sub-16, em fevereiro, com o seu clube. Além disso, também era considerado uma promessa da seleção colombiana e atuava pela seleção de base. Seleção da Colômbia A Seleção da Colômbia é uma das mais fortes da América do Sul. Inclusive, já está classificada para a Copa do Mundo de 2026, que vai acontecer nos Estados Unidos, Canadá e México. Antes, a seleção colombiana entra em campo nesta terça-feira (9), contra a Venezuela, às 20h30 (de Brasília), no Monumental de Maturín, pela última rodada das Eliminatórias.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.