Marçal minimiza disputa na lateral do Botafogo: ‘Aqui para ajudar’

O retorno recente do lateral-esquerdo Cuiabano, que bateu e voltou do Nottingham Forest (ING), “ameaça” a sequência de jogos que Marçal engatou no Botafogo, seja como lateral-esquerdo ou como zagueiro central. Mas o veterano de 36 anos sabe a concorrência com o camisa 6 e Alex Telles, em sua posição de origem, é saudável para o Mais Tradicional. Por isso, o cobra da bola minimiza os efeitos de uma disputa entre o trio.

“Estou sempre disponível para ajudar. Meus companheiros me conhecem, sabem que sou um cara muito trabalhador e dedicado. Além disso, temos um ambiente excelente, independentemente se vai jogar o Telles, o Cuiabano ou eu. Estarei sempre torcendo pelo melhor do Botafogo e, depois, para ter uma oportunidade. Só queremos colaborar para que o Botafogo volte a ganhar títulos, como tem a chance agora, com a Copa do Brasil”, respondeu.

Diante de lesões na defesa (Panteleão, Cuiabano e Bastos fora), a demora para contratar um beque e a sobrecarga de Telles, Marçal segurou o rojão em oito partidas consecutivas. Deu conta do recado e ganhou os holofotes.

A Libertadores do Botafogo

Além da concorrência na lateral, Marçal também lembrou a conquista da Libertadores de 2024. Afinal, nesta segunda-feira (8), na loja oficial do clube, em General Severiano, os jornalistas Claudio Portella e Rafael Casé lançaram o livro “É tempo de Botafogo”, obra que revisita a gloriosa temporada alvinegra, com a presença do próprio defensor e de Barboza.

Marçal, ao contrário dos autores, separa 2024 da derrocada de 2023 e não vê uma ligação entre os dois anos.

“Não vejo como uma volta por cima. 2023 foi o início de sonhos. No fim, terminou em pesadelos. 2024 é um ano único, com todas aquelas conquistas maravilhosas. Começamos 2024 pensando em 2024. Em 2022, cheguei em momento difícil do clube e terminamos perto da Liberadores. Em 2023, terminamos daquela forma. No ano seguinte, sagramos campeões. Foi um ano mágico. Mas são etapas”, argumentou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.