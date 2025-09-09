Palmeiras vira ???visitante indigesto??? e lidera ranking fora de casa no Brasileirão

O Palmeiras tem chamado a atenção nesta edição do Campeonato Brasileiro por um dado incomum. Afinal, é o único time da competição que acumula mais pontos fora de casa do que diante de sua torcida. Em dez jogos como visitante, o Verdão conquistou 23 pontos, desempenho que o coloca como o melhor visitante do torneio, com sete vitórias, dois empates e apenas uma derrota. Aliás, nesse período, marcou 15 gols e sofreu nove.

Entre os principais perseguidores no ranking fora de casa estão Botafogo e Flamengo (17 pontos cada), Cruzeiro (16), Mirassol (13) e Red Bull Bragantino (13). Na outra ponta da tabela, o Sport, lanterna do campeonato, soma dez pontos ao todo, divididos igualmente entre jogos como mandante e visitante.

Se longe de casa o time de Abel Ferreira exibe consistência, no Allianz Parque a campanha não é das mais brilhantes. Afinal, o Palmeiras soma 20 pontos em dez partidas como mandante, número que garante apenas a sexta melhor campanha no recorte. São seis vitórias, dois empates e duas derrotas em seus domínios.

No total, o clube soma 43 pontos e ocupa a terceira posição na tabela. A trajetória como visitante foi marcada por triunfos importantes diante de Sport, Internacional, Fortaleza, Vasco, Red Bull Bragantino, Fluminense e Botafogo, além de empates com Vitória e Corinthians. A única derrota aconteceu diante do Cruzeiro, no Mineirão.

Próximo compromisso do Palmeiras

No próximo sábado (13), às 18h30, o Palmeiras volta a atuar no Allianz Parque, contra o Internacional, pela 23ª rodada do Brasileirão. No primeiro turno, em Porto Alegre, o Verdão levou a melhor ao vencer por 1 a 0, com gol de Facundo Torres, e agora busca repetir o resultado em casa para seguir firme na luta pelas primeiras colocações.

