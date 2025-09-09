Referência no Atlético, Hulk pode atingir marcas expressivas em clássico contra Cruzeiro

Hulk é uma das armas do Atlético Mineiro para o confronto contra o Cruzeiro, em jogo decisivo pela Copa do Brasil, na próxima quinta-feira (11), às 19h30, no Mineirão. Afinal, a Raposa é sua maior vítima.

Contra o rival mineiro, o camisa 7 do Galo já balançou as redes nove vezes. Aliás, caso marque um gol no confronto, Hulk vai atingir outros feitos importantes pelo Atlético Mineiro.

No momento, o atacante soma 13 gols marcados na competição. Ou seja, caso chegue a 14, deixará o ex-atacante Marques para trás, juntando-se a Diego Tardelli e Gérson na segunda posição de goleadores do Alvinegro na competição. Quem lidera a lista é Guilherme Alves, que defendeu o Atlético no final da década de 1990 e início dos anos 2000. Assim, pelo Galo, ele balançou a rede 16 vezes na Copa do Brasil.

Além disso, Hulk poderá chegar a um número expressivo de gols no Mineirão: 60. São 59 gols do camisa 7 no local desde 2021, quando desembarcou em Belo Horizonte para defender o Galo. O atacante, inclusive, é o artilheiro isolado do estádio após a reforma para a Copa do Mundo de 2014.

O Atlético Mineiro perdeu o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil por 2 a 0 para o Cruzeiro. Assim, precisa reverter o placar para ir à semifinal. Em caso de vitória por 2 a 0, a decisão vai para os pênaltis.

