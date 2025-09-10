Com Ponte, Botafogo venceu todos os jogos de mata-mata no tapetinho

O Botafogo recebe o Vasco na noite desta quinta-feira (11), no Estádio Nilton Santos, em busca de uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil. O Alvinegro vem de bons resultados e busca a disputar a fase decisiva do torneio nacional. A última vez que o Mais Tradicional esteve nas semifinais foi em 2017. Décimo jogador mais utilizado do elenco na temporada, com 28 jogos, o lateral-direito Ponte comentou, então, sobre a preparação para o duelo contra o rival. Ele, aliás, tem um bom presságio para o final feliz (leia mais abaixo), principalmente se for titular, no lugar de Vitinho.

“Após a última partida, tivemos alguns dias de folga que nos ajudaram a recuperar bem. Depois disso, voltamos ao trabalho com muita intensidade e temos feito uma grande preparação para esse duelo contra o Vasco. O nosso time com certeza chegará muito bem e forte para essa partida decisiva”, disse.

Amuleto do Botafogo

Ponte chegou ao Botafogo em 2023, após o título mundial sub-20 com a seleção do Uruguai. Desde então, acumula 69 jogos, quatro gols e duas assistências. Além dos bons números, Ponte carrega outro fator importante com a camisa alvinegra: em partidas de competições mata-mata – Libertadores e Copa do Brasil -, quando esteve em campo no Nilton Santos, o Botafogo venceu todos os jogos. Foram seis vitórias, contra Aurora, Bragantino, Vitória, Palmeiras, Peñarol e Capital.

O lateral projetou o clássico e destacou que o Botafogo precisa fazer valer o mando de campo, além de ressaltar a importância da torcida nos jogos no Niltão.

“Conseguimos trazer um resultado que nos dá a chance de classificar com uma vitória simples, isso é importante para um jogo tão difícil como esse, um clássico. Nós vamos jogar na nossa casa e precisamos fazer valer essa nossa força dentro do Nilton Santos. Sabemos que será casa cheia, o apoio da nossa torcida será muito importante para buscarmos essa classificação”, concluiu.

Botafogo e Vasco se enfrentam nesta próxima quinta-feira (11), às 21h30, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

