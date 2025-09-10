Captado por aplicativo de IA, filho de campeão por Palmeiras e Inter pode estrear no profissional

Filho de Élder Granja, campeão por Palmeiras e Inter, o volante Ryan Granja, de 20 anos, poderá viver nesta quarta-feira (10) um dos momentos mais marcantes da carreira: a estreia pelo time principal do Barra FC, na partida contra o Marcílio Dias, pela Copa Santa Catarina. Afinal, o clube vive um período especial, embalado pelo acesso inédito à Série C do Campeonato Brasileiro, confirmado no último fim de semana.

Antes de chegar ao elenco profissional, Ryan se destacou em uma iniciativa que promete transformar a forma de revelar jogadores no futebol brasileiro. Afinal, o atleta acabou sendo um dos protagonistas do torneio internacional “A Jornada”. Assim, foi promovido pelo programa alemão CUJU, que utiliza Inteligência Artificial para mapear e desenvolver talentos do esporte.

“O CUJU possui o objetivo de democratizar as seletivas nas categorias de base e contribuir para que cada vez mais jovens atletas possam mostrar seu talento. Ficamos extremamente felizes quando vemos um jogador que foi captado pelo nosso trabalho e agora está vivendo o sonho de atuar em alto nível”, afirma Sven Muller, CMO do CUJU.

Assim, os usuários do aplicativo passaram por oito exercícios para demonstrar suas habilidades, como passes, finalização, impulso físico e controle de bola. Dessa forma, a plataforma gerou um ranking de desempenho que serviu de base para seletivas presenciais. Ryan, portanto, brilhou e conquistou o prêmio Golden Ball (Bola de Ouro). O prêmio acabou sendo concedido a apenas 27 atletas em todo o mundo, o que lhe garantiu vaga na final realizada em Itajaí. A visibilidade obtida no projeto agora se soma ao desafio de defender o Barra em seu momento de maior projeção.

Filho de campeão por Palmeiras e Inter

Ryan é filho de Élder Granja, lateral-direito com passagens por Internacional, onde foi campeão da Libertadores e do Mundial de Clubes em 2006. O ex-jogador, aliás, também passou por Palmeiras, clube em que conquistou o Campeonato Paulista de 2008, Vasco, Ceará, com o título do Cearense de 2014, e Fortaleza, com a taça do Cearense de 2016.

