Oscar avança em recuperação e se aproxima de retorno

Oscar evoluiu na recuperação e está perto de voltar ao São Paulo

O São Paulo recebeu boas notícias nesta quarta-feira (10). Afinal, o meia Oscar evoluiu na recuperação e está perto de retornar aos gramados. O jogador se recupera de uma fratura de três vértebras lombares e fez um trabalho com bola supervisionado pela fisioterapia, no CT da Barra Funda.

Oscar se lesionou no clássico contra o Corinthians, no dia 19 de julho, no Morumbis. O jogador não tem prazo para voltar a jogar, mas a evolução animou o São Paulo. Contudo, o clube trata o caso com cautela para não perder o meia novamente até o fim da temporada.

Além de Oscar, outros dois jogadores voltaram a treinar. Afinal, o volante Marcos Antônio e o zagueiro Arboleda se recuperaram de lesões musculares. Assim, eles devem ficar à disposição do técnico Hernán Crespo para jogo contra o Botafogo, no próximo domingo (14), às 17h30 (de Brasília), no Morumbis, pela 23ª rodada do Brasileirão.

Por outro lado, o técnico Hernán Crespo terá dois desfalques certos. Afinal, Luciano e Bobadilla estão suspensos e desfalcam o São Paulo contra o Botafogo. Assim, o treinador argentino deve escalar o time com Rafae; Ferraresi (Rafael Toloi), Arboleda e Alan Franco; Cédric (Mailton), Marcos Antônio, Alisson e Rodriguinho; Ferreira e Dinenno.

