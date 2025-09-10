Thiago Silva faz campanha por título da Copa do Brasil em “último ano da carreira”

Thiago Silva foi o “herói” do Fluminense na Copa do Brasil e fez o gol da classificação sobre o Bahia, nesta quarta-feira (10), no Maracanã. O capitão tricolor se emocionou com o gol marcado, o seu primeiro nesta competição, e lembrou que, em 2024, também foi decisivo para o Fluminense. Além disso, mira um título na temporada, já que provavelmente será o último ano de sua carreira.

“Eu fico feliz porque a gente trabalha duro a semana toda. Jogo a cada final de semana, a gente tem três jogos, é muito difícil. A entrega, a luta de todo mundo. Hoje eu falei pra eles no início do jogo: ‘Independentemente do que aconteça durante os 90 minutos, entregue tudo que vocês têm. A gente não tem outro jogo. Eles fizeram o papel deles lá e tenho certeza que a gente vai fazer o nosso aqui’. Só que eu não sabia que seria dessa maneira tão bonita para mim com as cores do Fluminense”, disse em entrevista ao Sportv.

“Um momento especial, que eu fico muito feliz de poder ajudar de alguma maneira. Na Libertadores no ano passado, eu fiz contra o Grêmio e a gente classificou nos pênaltis. Hoje mais uma vez. Mas do fundo do coração eu não quero parar aqui. Eu quero chegar em dezembro e comemorar um título, porque eu sei que provavelmente vai ser o último da minha carreira.”

Agora, o Flu encara o vencedor do clássico carioca entre Botafogo e Vasco, que se enfrentam nesta quinta (11), no Nilton Santos. Na ida, empate por 1 a 1 em São Januário.

