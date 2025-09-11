Cruzeiro: dúvida no clássico, Kaio Jorge teve mais de 12 horas de tratamento diário

Kaio Jorge teve mais de 12 horas de tratamento diário para estar à disposição em clássico na Copa do Brasil - (crédito: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Artilheiro do Cruzeiro na temporada, Kaio Jorge ainda é dúvida para o confronto contra o Atlético Mineiro nesta quinta-feira (11), pela Copa do Brasil, no Mineirão. O jogador correu contra o tempo para estar à disposição do técnico Leonardo Jardim.

Após sofrer uma lesão muscular na coxa pela Seleção Brasileira no confronto contra o Chile, na quinta-feira (4), e ser desconvocado, ele retornou ao clube mineiro visando a recuperação. Dessa forma, realizou um tratamento alternativo e em três períodos, entre sessões na Toca da Raposa e em casa.

Assim, após passar por exames do departamento de saúde e performance do Cruzeiro no sábado (6), ele começou um planejamento de mais de 12 horas de recuperação por dia. Pela manhã, realizou tratamento alternativo, de medicina avançada, na Toca da Raposa. À tarde e à noite, fez sessões de fisioterapia no CT e em casa, até a quarta-feira (10), véspera da partida. Dessa forma, a comissão técnica vive a expectativa de poder contar com o jogador desde o início. A presença, portanto, está nas mãos de Leonardo Jardim e do departamento de performance e saúde. Vale ressaltar, portanto, que Kaio Jorge é titular absoluto desde a terceira rodada do Campeonato Brasileiro e um dos homens de confiança do treinador. Ele é o artilheiro da temporada com 18 gols. O Cruzeiro venceu o primeiro jogo por 2 a 0, na Arena MRV. Portanto, pode perder por até um gol de diferença que avança às semifinais.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.