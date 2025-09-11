Freguesia? Vasco e Diniz possuem retrospectos diferentes diante do Botafogo

Vasco e o técnico Fernando Diniz possuem retrospectos distintos quando o adversário é o Botafogo. Enquanto o Cruz-Maltino tem ampla vantagem na história do confronto, o treinador não costumar dar sorte diante do Glorioso.

Nesta quinta-feira (11), Vasco e Diniz terão o Botafogo pela frente, no Nilton Santos, por uma vaga na semifinal da Copa do Brasil. O histórico não entra em campo, mas se entrasse, quem teria mais vantagem? Vasco sobre o Botafogo ou Botafogo sobre o Diniz?

Em números absolutos, o Vasco leva ampla vantagem sobre o Botafogo. Em 373 jogos, são 161 vitórias, 107 empates e 105 derrotas. Essa é a maior freguesia em clássicos estaduais considerando os centros mais fortes (RJ, SP, MG e RS).

A freguesia de Fernando Diniz contra o Botafogo também é grande, mas a quantidade de jogos é bem inferior. Ao todo foram 15 partidas, com duas vitórias, três empates e 10 derrotas do treinador, em confrontos comandando o Paraná, Athletico-PR, Fluminense, São Paulo e Vasco.

No entanto, quando o assunto é aproveitamento, o Botafogo leva a melhor sobre Fernando Diniz no comparativo da freguesia com o Vasco. O Glorioso tem 80% diante do treinador. Enquanto o aproveitamento vascaíno no clássico é de 53%.

Tabu existe para ser quebrado

Em caso de vitória hoje, além de classificar o Vasco, Fernando Diniz quebra uma escrita que dura anos. O treinador não ganha o Botafogo desde 2022, quando venceu com o Fluminense, por 1 a 0, no Brasileirão. Desde então o Glorioso defende uma invencibilidade

sobre o treinador de oito jogos, com dois empates e seis derrotas.

