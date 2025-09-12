Renato deve poupar jogadores em duelo do Fluminense contra o Corinthians

O técnico Renato Gaúcho deve poupar jogadores para o jogo do Fluminense contra o Corinthians, neste sábado (13), no Maracanã, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a classificação contra o Bahia na Copa do Brasil e com o duelo com o Lanús pela frente, na próxima terça-feira, pela Sul-Americana, o treinador tende a fazer algumas mudanças, apesar do período de pausa para Data Fifa.

A tendência, entretanto, é que boa parte da equipe que enfrentou o Bahia, na última quarta-feira, esteja em campo. O Fluminense voltou de uma Data-Fifa em que teve tempo para descansar, o que pode influenciar positivamente no time. No entanto, o desgaste pela temporada ainda é alto.

Gabriel Fuentes e Canobbio voltam a ficar à disposição do treinador após suspensão contra o Santos. Soteldo, que não atuou na Copa do Brasil devido à longa viagem que fez na Data-Fifa, também está apto para jogar. No entanto, o lateral-direito Samuel Xavier segue como desfalque por lesão muscular.

O provável time do Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Silva (Ignácio), Freytes, Renê; Martinelli (Bernal), Hércules, Nonato (Lucho Acosta); Serna, Canobbio, Everaldo.

Por fim, o Fluminense ocupa a nona colocação do Campeonato Brasileiro com 28 pontos conquistados. O Tricolor, aliás, chega embalado após se classificar para as semifinais da Copa do Brasil ao vencer o Bahia, no Maracanã.

