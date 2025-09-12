Campeão brasileiro pelo Sport em 87 é condenado por estuprar duas meninas

Flávio Barros Bruno da Silva, ex-goleiro do Sport, foi condenado pela Justiça de Pernambuco por estuprar duas meninas, uma de nove e outra de 13 anos. Ele era professor em uma escolinha de futebol em Caxangá, na Zona Oeste do Recife, onde as vítimas faziam aula e aconteceram os abusos.

A menina de nove anos sofreu o abuso na sala onde os uniformes ficavam. De acordo com relatos, Flávio teria colocado a menina no colo, esfregado o pênis nela e tocado nas partes íntimas dela. A denúncia deste caso aconteceu no final de 2024.

Já na ocorrência contra a segunda vítima, aconteceu em três episódios no ano passado. Dessa forma, segundo o processo, o professor trancava a adolescente na sala pelo ex-goleiro, que cometia contra ela os mesmos abusos praticados contra a primeira vítima. Aliás, o ex-jogador também respondia a uma terceira acusação de estupro, mas a justiça o absolveu.

No primeiro caso, a condenação foi de 10 anos e quatro meses de prisão. Já pelo estupro contra a adolescente, a pena foi de 14 anos, quatro meses e 21 dias de reclusão. Assim, somadas, totalizam 24 anos, oito meses e 21 dias. A pena deverá ser em regime fechado.

Vale ressaltar, portanto, que após as acusações contra o ex-jogador, a escolinha deixou de funcionar.

Flávio defendeu o Sport Flávio atuou como goleiro entre os anos 1980 e 1990. Aliás, ele foi titular na conquista do Campeonato Brasileiro de 1987 pelo Sport. Além do Leão, o ex-atleta também trabalhou no Santa Cruz e em outros times, como Auto Esporte (PB), Sampaio Correia (MA), CRB (AL), Fortaleza (CE) e Remo (PA);

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.