Palmeiras x Internacional, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Neste sábado (13/9), às 18h30, no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Palmeiras e Internacional prometem fazer um grande jogo. O Verdão ostenta a maior sequência invicta da competição no momento, sendo o único time que está há nove jogos sem perder. Além disso, é o terceiro colocado, com 43 pontos e segue sua caça ao líder Flamengo. Já o Colorado é o 10º lugar na tabela de classificação, com 27 pontos e tenta uma arrancada na competição para beliscar uma vaga na Libertadores, já que o time do Rio Grande do Sul caiu em todas as outras competições da temporada.

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, acompanha, ao vivo, a partir de 17h, o encontro entre paulistas e gaúchos. João Delfino está confirmado na narração. Thiago Hugolini, por sua vez, já avisou que comentará a partida. Por fim, as reportagens ficam sob a incumbência de Raphael Almeida.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.