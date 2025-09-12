Grêmio x Mirassol: onde assistir, escalações e arbitragem

Grêmio e Mirassol se enfrentam, neste sábado (13), às 16h, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena. As duas equipes passam por momentos semelhantes, já que não perdem há três rodadas no torneio. Apesar disso, encontram-se em partes diferentes da tabela. O Imortal é o 13º colocado, com 25 pontos, e o Mirassol está na sexta posição, com 35.

Inclusive, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Mirassol enfrentou o Tricolor gaúcho pela primeira vez em sua história e venceu, de goleada, por 4 a 1. Na ocasião, o resultado provocou a demissão do técnico Gustavo Quinteros.

Onde assistir

A partida terá a transmissão exclusiva do Premiere.

Como chega o Grêmio

O Tricolor gaúcho ainda não considera que iniciou o processo de recuperação dentro do Brasileirão. Afinal, mesmo com a vitória de virada sobre o Atlético como visitante e o empate com o Flamengo no Maracanã, antes teve um tropeço. No caso, um empate sem gols com o Ceará na Arena. O principal objetivo dos gaúchos continua sendo terminar a sua campanha com uma vaga na próxima edição da Libertadores.

Para o embate contra o Mirassol, o técnico Mano Menezes poderá promover a reestreia do volante Arthur, ídolo que retornou recentemente por empréstimo. Gustavo Martins volta a ficar disponível e passa a ser opção tanto para a zaga como para a lateral. Em contrapartida, o lateral-direito Marcos Rocha e o centroavante Carlos Vinícius alegaram dores musculares. Portanto, a comissão técnica preferiu preservá-los. Com a ausência de Marcos Rocha, há chances de João Pedro voltar a ganhar chances como titular na lateral-direita. Dodi e Cristaldo também brigam por uma posição no meio de campo.

Como chega o Mirassol

A equipe do interior de São Paulo é a surpresa desta edição do Campeonato Brasileiro. Afinal, está na zona de classificação para a Libertadores em sua primeira participação. Gabriel e José Aldo concorrem por uma vaga no setor criativo da equipe.

GRÊMIO X MIRASSOL

Campeonato Brasileiro – 23ª rodada

Data e horário: 13/09/2025 (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Arena, em Porto Alegre (RS)

Grêmio: Tiago Volpi; Gustavo Martins (João Pedro), Noriega, Kannemann e Marlon; Cuéllar, Arthur, Alysson, Dodi (Cristaldo) e Cristian Olivera; Braithwaite. Técnico: Mano Menezes.

Mirassol: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Danielzinho, Neto Moura e Gabriel (José Aldo); Negueba, Edson Carioca e Chico da Costa. Técnico: Rafael Guanaes

Árbitro: Lucas Casagrande (PR)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Gizeli Casaril (SC)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

