Atlético vive pior sequência desde 2019 e encara Santos em duelo direto

O Atlético-MG chega para o duelo contra o Santos, neste domingo (14/9), às 16h, na Arena MRV, em clima de forte pressão. Afinal, o time mineiro amarga uma sequência de quatro derrotas seguidas, além de quatro jogos sem balançar as redes. Números que remetem ao difícil período vivido em 2019, antes da chamada “virada de chave” no clube com a entrada dos investidores liderados por Rubens Menin.

Com apenas 24 pontos, o Galo ocupa a 14ª colocação no Brasileirão, apenas dois acima da zona de rebaixamento. O adversário da vez, o Santos, é concorrente direto na luta contra a degola, com 22 pontos e em 16º lugar, fora do Z-4 apenas nos critérios de desempate.

A última vez que o Atlético havia perdido quatro vezes seguidas em uma temporada foi em 2019. Sob o comando de Rodrigo Santana, o Galo chegou a acumular cinco derrotas consecutivas e brigou contra o rebaixamento até a reta final.

Em 2025, a série negativa começou no fim de agosto. Afinal, foram três derrotas ainda sob o comando de Cuca, demitido após a queda de rendimento, e a quarta já com Jorge Sampaoli, na estreia marcada pela eliminação para o Cruzeiro nas quartas de final da Copa do Brasil.

Agora, Sampaoli busca reorganizar a equipe para encerrar o jejum e recuperar a confiança diante de sua torcida. A vitória contra o Santos é vista como fundamental para evitar que o ambiente de crise se agrave ainda mais no clube.

