Com hat-trick de Vitor Roque, Palmeiras goleia o Internacional no Allianz Parque

O Palmeiras não tomou conhecimento e goleou o Internacional por 4 a 1, neste sábado (13/9), no Allianz Parque, pela 23° rodada do Campeonato Brasileiro. Aliás, o placar foi construído no primeiro tempo e com um show particular de Vitor Roque. Afinal, o centroavante marcou três vezes e foi o grande nome do triunfo Alviverde. Lucas Evangelista marcou o outro tento do Verdão. Por outro lado, o Colorado até chegou a descontar com Carbonero, mas foi presa fácil para o adversário, somando mais uma derrota e aumentando sua crise esportiva.
Com o resultado, o Palmeiras pulou para a segunda colocação, com 46 pontos somados, mas ainda pode ser ultrapassado pelo Cruzeiro, que ainda joga na rodada. Por outro lado, o Internacional ficou na 10° colocação, com 27 pontos, mas também pode perder a posição com os jogos que ainda vão acontecer no final de semana.
Show de Vitor Roque no primeiro tempo
O Palmeiras não deu nenhuma chance para o Internacional. Para seguir na cola dos líderes do Campeonato Brasileiro, o Verdão começou a partida no Allianz Parque em cima do adversário. Assim, em três minutos abriu o placar. Após cobrança de escanteio, Felipe Anderson deixou Vitor Roque na cara do gol para fazer 1 a 0. Mas o camisa 9 queria mais. Após lindo passe de Flaco López, Facundo Torres saiu na cara do gol. Contudo, o uruguaio não foi fominha e rolou para o centroavante, sem goleiro, fazer o segundo. O time de Abel Ferreira seguiu em cima e ampliou aos 28 minutos, após Rochet bater roupa em chute de Felipe Anderson e dar rebote nos pés de Lucas Evangelista, que deixou o dele no embate. Entretanto, a noite era do ”Tigrinho”. Já na reta final da primeira etapa, após cruzamento na área, Gustavo Gómez escorou e o artilheiro da noite apareceu de novo para anotar seu hat-trick. O Colorado, por outro lado, chegou a chutar no gol de Weverton, mas estava nitidamente abatido nos primeiros 45 minutos de confronto.
Inter desconta, mas a vitória é do Palmeiras
Na etapa final, o Palmeiras seguiu em cima de um Internacional claramente baqueado com o resultado construído no primeiro tempo. Assim, o auxiliar João Martins, que substituía o suspenso Abel Ferreira, aproveitou o controle absoluto alviverde para realizar a estreia do meia Andreas Pereira. Contudo, quem viria abrir o placar foi o Colorado. Em contra-ataque rápido, Alan Patrick acionou Carbonero, que partiu em velocidade e bateu forte, no alto, para diminuir o marcador. O Verdão tentou responder com Bruno Rodrigues, que voltava a atuar após quase dois anos fora por conta de lesões graves no joelho direito. O atacante recebeu lindo passe de Raphael Veiga e deu um toque de cobertura, mas parou em Rochet. Contudo, nada que atrapalhasse a grande atuação palestrina, que somou mais um triunfo importante no Campeonato Brasileiro.
PALMEIRAS 4X1 INTERNACIONAL
Campeonato Brasileiro – 23ª rodada
Data: 13/09/2025
Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)
Gols: Vitor Roque, 03’/1ºT (1-0); Vitor Roque, 23’/1ºT (2-0); Lucas Evangelista, 28’/1ºT (3-0); Vitor Roque, 42’/1ºT (4-0); Carbonero, 26’/2ºT (4-1)
PALMEIRAS: Weverton; Khellven, Gustavo Gómez (Bruno Fuchs, 16’/2ºT), Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista (Andreas Pereira, 16’/2ºT) e Felipe Anderson (Raphael Veiga, 29’/2ºT); Facundo Torres, Flaco López (Ramón Sosa, 29’/2ºT) e Vitor Roque (Bruno Rodrigues, 34’/2ºT) . Técnico: João Martins (auxiliar)
INTERNACIONAL: Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Victor Gabriel; Thiago Maia, Alan Rodríguez, Vitinho (Alan Benítez, intervalo) e Carbonero; Alan Patrick e Ricardo Mathias (Raykkonen, intervalo). Técnico: Roger Machado
Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)
Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)
VAR: Diego Pombo Lopez (BA)
Cartões amarelos: Gustavo Gómez (PAL); Vitinho, Alan Rodríguez (INT)
