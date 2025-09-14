Vasco x Ceará, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h

Depois da classificação para a semifinal da Copa do Brasil, o Vasco volta à missão de se afastar da zona do rebaixamento. Neste domingo (14), o Cruz-Maltino enfrenta o Ceará, às 20h30, em São Januário, pela 23ª rodada do Brasileirão.

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, acompanha o jogo, ao vivo, a partir de 19h. Eduardo Rizzati narra. Deyvid Xavier comenta a partida. Pedro Rigoni, por fim, ficará com as reportagens.

