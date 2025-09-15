Renato Gaúcho, do Fluminense, reencontra Lanús no estádio onde consolidou sua carreira

Única equipe brasileira viva em três competições, o Fluminense segue com o sonho do título inédito da Sul-Americana. Para isso, o técnico Renato Gaúcho irá reencontrar um velho conhecido no estádio em que se consagrou de vez na profissão. Afinal, o Lanús, da Argentina, traz ótimas recordações ao comandante tricolor que conquistou a Glória Eterna justamente em confrontos com o Granate.

Quando comandava o Grêmio, em 2017, o profissional entrou para o hall de ex-jogadores que conquistaram a Libertadores também no comando técnico. Não é à toa que Portaluppi tem uma estátua em sua homenagem e é o maior ídolo do clube gaúcho.

Naquela época, fez uma campanha consistente, com destaque para Luan, Marcelo Grohe, Arthur, e a recuperação de atletas que estavam em baixa como Cortez, Cícero e Jael. Esses nomes, por sinal, se destacaram na partida de ida da decisão, em Porto Alegre.

O volante, que estava desacreditado na temporada por causa da idade, e o centroavante fizeram a torcida gremista estampar um sorriso no rosto. Coube ao meio-campista estufar a rede e garantir a vantagem tricolor para o jogo de volta, com assistência de Jael, de cabeça.

Na Argentina, Fernandinho deu uma arrancada para deixar adversários para trás e abriu o placar. Depois do tento em velocidade, foi a vez de Luan passar por três defensores e com uma cavadinha coroar sua exibição, que o transformou em Rei da América naquela temporada. José Sand, de pênalti, descontou para o Lanús, mas não teve mais tempo de reação.

Atrito com mandatário

Curiosamente, Renato despertou uma relação conturbada com o Lanús, visto que foi alvo direto até mesmo do então presidente do clube, Nicolás Russo. Logo depois da vitória do Grêmio por 1 a 0 na ida, no Rio Grande do Sul, o mandatário granate afirmou que o então treinador gremista é um “cirqueiro”, por gostar de armar “circos”. Isso ocorreu depois do treinador dizer que até o cantor Stevie Wonder, que é cego, teria marcado um pênalti a favor do Imortal Tricolor.

Em seguida, a reportagem da ESPN revelou o trabalho de um observador gremista, que utilizou até drone para captar imagens das atividades do adversário. Por fim, na ocasião, o Lanús cogitou uma reclamação oficial à Conmebol e a Renato Gaúcho, mas não foi adiante. O treinador, na sequência dos fatos, deu uma nova declaração polêmica ao dizer que “o mundo era dos espertos”, mas se retratou posteriormente.

O Fluminense mede forças com a equipe argentina nesta terça-feira (16), às 21h30 (de Brasília), em La Fortaleza. O jogo de volta, por sua vez, será no dia 23, também uma terça-feira, no mesmo horário, porém no Maracanã.

