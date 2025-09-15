Bahia x Cruzeiro, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

Bahia e Cruzeiro, na parte de cima da classificação, fecham a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os times se enfrentam nesta segunda-feira (15), às 20h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, vivendo momentos distintos. Campeão da Copa do Nordeste, mas com eliminação na Copa do Brasil, o Tricolor de Aço tenta se reerguer contra a Raposa, embalada pela classificação em clássico contra o Atlético-MG. No entanto, o time de Rogério Ceni tem a chance de entrar no G4, enquanto a equipe de Leonardo Jardim busca manter a distância para o líder Flamengo, que venceu o Juventude, no domingo.

A Voz do Esporte está atenta a todos os detalhes da última partida da jornada 23. O canal inicia a transmissão, ao vivo, às 18h30, com: Cesar Tavares (narração), João Miguel Lotufo (comentários) e Christopher Henrique (reportagens).

