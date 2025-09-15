‘Se meteu em encrenca’, afirma diário espanhol sobre trabalho de Davide no Botafogo

Um dos principais diários esportivos da Espanha, o “As”, que conhece bem Davide Ancelotti desde os tempos do Real Madrid (quando este foi auxiliar), destacou a má fase do treinador italiano do Botafogo no começo de sua carreira. Nesta segunda-feira (15), o jornal deu ênfase à crise que o Glorioso enfrenta após as quedas na Copa do Brasil e na Libertadores. A publicação sustenta que o filho de Carlo Ancelotti, da Seleção Brasileira, “se meteu em uma encrenca” ao trabalhar no Glorioso e já coloca sua permanência no Mais Tradicional em xeque.

Além das eliminações, o time carioca, atual campeão nacional e continental, teve um desempenho muito ruim na derrota para o São Paulo por 1 a 0, no domingo (14), no Morumbis, pela rodada 23 do Campeonato Brasileiro. O “As”, que acompanha os passos de Davide Ancelotti no Brasil, não perdoou a equipe do jovem comandante italiano.

“O Botafogo se mostrou inconsistente, sem ritmo e muito fraco na defesa, apesar de ter escalado três volantes. O Botafogo fechou os primeiros 50 minutos sem um único chute ao gol de Rafael”, colocou o jornal esportivo espanhol, em sua impiedosa crítica.

Com 35 pontos, o Glorioso ocupa a sexta colocação do Campeonato Brasileiro. Estaria hoje, portanto, na fase preliminar da Copa Libertadores de 2026. O time alvinegro volta a campo nesta quarta-feira (17), quando recebe o Mirassol, no Estádio Nilton Santos, em rodada atrasada da competição nacional. A vitória é, portanto, imperativa.

