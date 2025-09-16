InícioEsportes
Carlos Vinícius herda vaga no ataque do Grêmio e cria expectativa de melhora

Carlos Vinícius será o novo comandante do ataque do Grêmio até o fim da temporada. O camisa 95 assumirá o posto a partir do clássico Gre-Nal pelo Brasileirão, no Beira-Rio, no domingo (21). Ele herdou a vaga depois da grave lesão que Braithwaite sofreu na derrota para o Mirassol. Como o jogador recém-contratado apresenta características diferentes a do dinamarquês, se cria a expectativa que tenha a capacidade de corrigir a baixa produção ofensiva do Imortal.

A equipe gaúcha detém o quinto pior ataque do Campeonato Brasileiro, com 20 gols anotados em 22 partidas. Assim, a necessidade em modificar o centroavante inicial é a alternativa do técnico para acabar com a fragilidade ofensiva.

Mudança de perfil de centroavante no Grêmio

A modificação da titularidade já era uma pauta que se discutia internamente no Tricolor gaúcho. A lesão no tendão de Aquiles de Braithwaite foi a principal razão para essa mudança, já que o dinamarquês ficará afastado entre seis a dez meses. O camisa 22 é um jogador de maior mobilidade, já Carlos Vinícius tem maior presença física para fazer o pivô.

Retrospecto em outros clássicos

O camisa 95 está próximo de disputar um Gre-Nal pela primeira vez em sua carreira, mas já disputou outros clássicos de grandes rivalidades no período em que atuou na Europa. Em sua passagem pelo Benfica, Carlos Vinícius enfrentou o Porto em três oportunidades. A sua performance individual foi de destaque com três gols, mas acumula três derrotas.

Na Inglaterra, quando ele defendia o Tottenham não esteve em campo no clássico contra o Arsenal. Posteriormente, quando esteve no Fulham, ele disputu oito jogos contra o Chelsea, com duas vitórias, dois empates e quatro derrotas. Neste intervalo, ele marcou apenas um gol, que foi simbólico, pois garantiu um dos resultados positivos, que ocorreu em 2023 e quebrou um jejum de 15 anos sem um triunfo no clássico.

