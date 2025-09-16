Rival do Flamengo, Estudiantes vive temporada irregular

O Estudiantes vai encarar o imparável Flamengo, nesta quinta-feira (18), às 21h30, no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. O clube argentino chega para o confronto com uma temporada irregular e quer recuperar o bom momento do início do ano. No entanto, terá que superar uma das melhores equipes do futebol brasileiro.

A equipe de La Plata soma 36 jogos em 2025, com 15 vitórias, oito empates e 13 derrotas. O time marcou 42 gols e sofreu 40. Os números correspondem um pouco mais de 49% de aproveitamento.

O Estudiantes enfrenta dificuldades para vencer fora de seus domínios. Em 18 jogos, foram apenas cinco vitórias, quatro empates e nove derrotas. A equipe de Eduardo Domínguez vai enfrentar o Flamengo, que perdeu apenas quatro vezes no Maracanã nesta temporada. Apenas dois jogos foram com o time principal. Apesar disso, o técnico argentino está confiante pela classificação.

Por outro lado, dentro de seus domínios, os Pinchas tem bom desempenho. Em 17 partidas, os hermanos venceram nove, empataram e perderam em quatro ocasiões. Assim, pode ser um fator diferencial para o jogo de volta pela Libertadores. Contudo, precisam segurar o Flamengo no Maracanã.

Na Libertadores…

Ao lado do River Plate, o Estudiantes é o maior vencedor da competição e demonstrou que sabe jogar o torneio como poucos. Nela, os hermanos perderam apenas duas vezes. Uma aconteceu contra o Universidad de Chile e Botafogo ainda na fase de grupos. Nas oitavas, passou pelo Cerro Porteño, porém sofreu ao vencer o primeiro jogo por 1 a 0 e empatar a partida de volta por 0 a 0, em La Plata.

