Botafogo x Mirassol, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h

Atual campeão, mas longe da liderança e somente com o Brasileirão pela frente, o Botafogo recebe o Mirassol, nesta quarta-feira (17), pela atrasada 12ª desta rodada da competição nacional. A bola rola às 19h30, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. O Glorioso é o sexto lugar, com 35 pontos. Os paulistas têm 38 e estão em quarto lugar nesta briga renhida por vaga na Libertadores-2026. Se o Alvinegro vencer, toma o quarto lugar e entra no G4 pelos critérios de desempate.

A Voz do Esporte inicia a transmissão, ao vivo, a partir de 18h. Christian Rafael já avisou em suas redes sociais que narra o embate. Cleiton Santos veste a camisa 10 das análises e comenta a peleja. Por fim, o intrépido Will Ferreira entrega as melhores reportagens deste tira-teima entre cariocas e paulistas.

