Clima de pressão no Internacional faz Roger Machado estudar mudança tática

Roger Machado sofre com a pressão pelos consecutivos resultados e atuações ruins do Internacional. Por isso, uma das soluções será surpreender o Grêmio no clássico. Até porque o Colorado precisa reagir de forma imediata já nesse Gre-Nal para o técnico ganhar uma sobrevida no cargo nas próximas rodadas. Após a atividade no CT Parque Gigante, nesta quarta-feira (17), o comandante terá mais três treinamentos durante a preparação para o clássico.

Um retorno certo é do lateral-esquerdo Bernabei, que cumpriu suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo contra o Palmeiras. O centroavante Borré segue como dúvida, pois continua em recuperação de um desconforto muscular.

A principal indefinição para escalar o time é exatamente no comando de ataque. Ricardo Mathias, que passou a ganhar minutos nas últimas rodadas, já convive com um jejum de seis jogos sem marcar. Por isso, uma ala da torcida defende que Borré precisa ser o titular. No caso, pela importância do clássico para os dois lados e sua experiência, inclusive em Gre-Nais. Além disso, por ser um atleta que gera altos custos ao clube.

Outras possíveis alternativas são o zagueiro Mercado e o meio-campista Bruno Tabata, que foram opções no banco contra o Alviverde. Os dois são candidatos à titularidade no Gre-Nal, especialmente o argentino.

Formação com três zagueiros vira possibilidade no Internacional

Pela necessidade em reagir imediatamente no Campeonato Brasileiro, o treinador estuda modificar a forma como o Inter vem atuando. Assim, uma das possibilidades é modificar o esquema tático e adotar uma formação com três zagueiros, mas especificamente um 5-3-2. Dessa forma, o trio de defensores seria composto por Mercado, Juninho e Vitão.

Neste cenário, um atleta do setor ofensivo perderia a condição de titular e o principal candidato seria o atacante Vitinho. Ele até foi titular contra o Verdão, mas foi substituído durante o duelo. Com isso, se torna uma possibilidade de mudança, que Roger analisará nos próximos dias pela pressão em dar uma resposta.

