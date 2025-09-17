Grêmio prepara estreia de Willian e aguarda retornos de lateral e atacante

Grêmio tem a possibilidade da estreia de Willian no Gre-Nal. Ele já tinha condições de fazer o seu primeiro jogo no duelo contra o Mirassol. O Imortal já havia regularizado a sua situação no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, mas o clube preferiu adotar uma postura cautelosa por uma questão física. Afinal, ele tem 37 anos e está sem entrar em campo desde maio.

A principal dúvida é se o reforço entrará no ataque na vaga do promissor Alysson ou de Cristian Olivera. Ainda não há uma certeza se o lateral-direito Marcos Rocha e o centroavante Carlos Vinícius terão condições de retornar aos 11 iniciais. A dupla não jogou contra o Mirassol por desconforto muscular e não esteve presente na atividade com bola junto ao restante do elenco, na última terça-feira (16). Apesar disso, a expectativa é de que voltem a ficar disponíveis nos próximos dias.

Com a ausência de Marcos Rocha e Carlos Vinícius no compromisso anterior, seus substitutos foram João Pedro e Braithwaite, respectivamente. Entretanto, o atacante dinamarquês rompeu o tendão de Aquiles da perna esquerda na derrota para o Mirassol. O camisa 22 já passou pela cirurgia para corrigir o problema e o prazo para a recuperação gira em torno de seis a dez meses.

Grêmio se mobiliza para solucionar indefinições

Assim, caso Carlos Vinícius não se recupere a tempo para assumir a titularidade, haverá uma indefinição quem ficará com a responsabilidade no comando de ataque. O zagueiro Kannemann é desfalque certo, pois cumprirá suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo.

Com isso, Wagner Leonardo deve receber nova chance entre os 11 iniciais para reassumir o protagonismo defensivo. Dessa vez na esquerda, o lado da sua preferência.

Após o treinamento desta quarta-feira (17), no CT Luiz Carvalho, o técnico Mano Menezes contará com mais três atividades de preparação para escolher o time titular do Grêmio para o clássico

