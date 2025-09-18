Vitor Roque é sincero sobre vitória do Palmeiras: “Foi um primeiro tempo espetacular”

O atacante Vitor Roque foi um dos destaques da grande vitória do Palmeiras. A equipe venceu o River Plate por 2 a 1, no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires. O jogo, que ocorreu na noite desta quarta-feira (17), foi válido pela Libertadores. Autor do segundo gol, o jogador celebrou a atuação do time. Ele, aliás, classificou a primeira etapa da equipe como “espetacular”.

A vitória do time brasileiro, de fato, foi construída com um grande primeiro tempo. A equipe de Abel Ferreira se impôs e marcou duas vezes, com Gustavo Gómez e o próprio Vitor Roque e uma grande atuação de Andreas Pereira. No final da partida, contudo, o River Plate descontou com Martínez Quarta. O gol, aliás, deixou o confronto totalmente em aberto para a partida de volta em São Paulo.

Em sua entrevista, o jovem atacante celebrou muito o seu gol e a vitória. Ele, que foi um dos principais nomes da partida, destacou a importância do resultado.

“Muito feliz pelo gol, pela vitória. Foi uma vitória muito importante nessa noite. Viemos em busca do melhor resultado e conseguimos a vitória”, declarou o jogador do time alviverde.

A análise de Vitor Roque, inclusive, dividiu bem o que foi a partida. O jogador exaltou o desempenho da equipe antes do intervalo:

“Foi um primeiro tempo espetacular onde marcamos dois gols. No segundo tempo, ficamos no contra-ataque e sofremos um gol. Mas foi um bom resultado e decidimos em casa que é o mais importante.”

O resultado, por fim, dá ao Palmeiras a vantagem para o jogo de volta. A equipe pode até empatar em casa para garantir a vaga na semifinal da competição. O duelo decisivo, portanto, ocorrerá no estádio Allianz Parque. Vitor Roque, no entanto, já alertou que a vaga ainda não está garantida e que o time precisa se preparar.

