“Vitória importante, mas não passa disso”, avisa Abel após Palmeiras bater o River

O técnico Abel Ferreira valorizou o desempenho do Palmeiras, mas adotou um tom de muita cautela. A análise ocorreu após a vitória por 2 a 1 sobre o River Plate, na Argentina. O jogo, na noite desta quarta-feira (17), foi pela ida das quartas da Libertadores. O treinador, contudo, fez questão de frear a euforia. Ele lembrou que o confronto ainda está totalmente em aberto.

O comandante português, de fato, pediu para o time manter os pés no chão. Ele sabe que a vaga na semifinal ainda não está garantida.

“Claro que é uma vitória importante, mas não passa disso. Temos o segundo jogo em casa, faltam 90 minutos”, declarou Abel Ferreira, já projetando a partida de volta no Allianz Parque.

Na sua análise do jogo, o treinador dividiu bem as duas etapas. Ele elogiou muito o desempenho da equipe, principalmente no primeiro tempo:

“Acho que fizemos uma parte muito, muito boa. (…) Conseguimos bem a vantagem de 2 a 0. No segundo tempo tivemos que sofrer um pouco e marcar mais baixo.”

Abel justifica meio-campo do Palmeiras

Abel também justificou sua escolha de escalar Lucas Evangelista e Andreas Pereira juntos. Para ele, a mentalidade dos dois jogadores foi fundamental para a equipe.

“Eu achei que deveriam jogar os dois juntos e o importante é que ambos estão prontos para ajudar a equipe (…) Foi importante tê-los enquanto tiveram energia”, ressaltou o comandante do Verdão.

O técnico, inclusive, fez grandes elogios ao rival e ao seu treinador, Marcelo Gallardo. Ele destacou a atmosfera do estádio e a força da torcida argentina:

“Tenho admiração muito grande por esse treinador, que se não é o melhor, é um dos melhores da América do Sul.”

A vitória, por fim, dá ao Palmeiras uma boa vantagem para o jogo de volta. A equipe pode até empatar em casa para garantir a vaga na semifinal. Antes disso, contudo, o time tem um compromisso pelo Brasileirão. O Verdão enfrenta o Fortaleza no próximo sábado (20), no Allianz Parque.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.