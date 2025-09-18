Luciano mira protagonismo contra a LDU e quer quebrar tabu em Quito

O São Paulo entra em campo nesta quinta-feira (18/9), diante da LDU, no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, pela abertura das quartas de final da Copa Libertadores. A equipe tricolor busca um bom resultado fora de casa para decidir no Morumbis, e a expectativa recai sobre Luciano, camisa 10 e referência ofensiva do time.

Com 22 gols em 62 jogos eliminatórios, Luciano é o quarto maior artilheiro do clube em mata-matas, atrás apenas de Luis Fabiano (55), França (36) e Raí (25). O atacante reconhece o peso do momento e espera mais uma vez decidir a favor do São Paulo.

“Sou um cara abençoado, tenho o privilégio de vestir essa camisa. Nesses jogos decisivos, Deus sempre me abençoa. Espero que mais uma vez ele possa me abençoar, que eu possa fazer gols ou dar assistências para os meus companheiros, ampliar esses números que são bons em mata-matas por esse clube. Não adianta eu fazer o gol e a gente não ganhar. Espero que nossa equipe possa jogar bem acima de tudo, sair de lá vitoriosa e trazer um bom resultado pro Morumbis”, afirmou.

Luciano com a confiança em alta

O setor ofensivo do Tricolor chega desfalcado para a decisão, o que torna a presença de Luciano ainda mais importante. O atacante deve ser titular, mas a dúvida recai sobre quem será seu parceiro no ataque. Apesar das ausências, o jogador garante que o elenco chega confiante.

“A gente vem de excelentes resultados, nossa equipe está com confiança, a gente tem a nossa própria ideia de jogo, isso faz muito parte do que estamos treinando nesses dias. Com vários desfalques colocamos em prática contra o Botafogo, isso é bom, porque quando você está ganhando, a confiança aumenta. Vai ser um jogo bastante difícil, é quartas de final da Libertadores, mas nosso time está preparado e vamos para lá fazer um grande jogo”, completou.

Tabu na altitude

Historicamente, o São Paulo nunca venceu a LDU em Quito. Foram três jogos, todos com derrota. O último encontro ocorreu pela Copa Sul-Americana de 2023: vitória tricolor no Morumbis por 1 a 0, mas eliminação nos pênaltis, após derrota por 2 a 1 no Equador.

Ciente das dificuldades impostas pela altitude de 2.850 metros da capital equatoriana, Luciano destacou o trabalho de preparação do grupo para encarar o desafio.

“A gente está trabalhando alguns aspectos, vimos o vídeo dos jogos deles, estamos aprendendo também nessa parte de vídeo. A altitude conta, sim, mas fomos lá e fizemos um bom jogo, um bom segundo tempo, e trouxemos um resultado reversível pro Morumbis. A gente sabe das dificuldades, mas também sabemos da qualidade do nosso elenco”, disse o camisa 10.

O São Paulo aposta no bom momento sob comando de Hernán Crespo, que mantém invencibilidade no Morumbis, para tentar encaminhar a classificação. A primeira etapa da missão, porém, será quebrar um tabu que já dura décadas em Quito.

