São Paulo busca manter invencibilidade histórica na Libertadores contra a LDU

O São Paulo volta a campo nesta quinta-feira (18), às 19h (de Brasília), para enfrentar a LDU, no estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Aliás, a equipe comandada por Hernán Crespo tem a chance de ampliar a maior sequência invicta de sua história na competição continental.

Afinal, o Tricolor chega ao duelo com 17 partidas sem derrota no torneio. A última vez que perdeu foi em 4 de abril de 2024, diante do Talleres, na Argentina, por 2 a 1. Desde então, foram nove vitórias e oito empates. O feito já superou a marca registrada em 1974, quando o clube acumulou 11 jogos sem perder até ser derrotado na final e ficar com o vice-campeonato.

Apesar da boa fase, o São Paulo terá pela frente um obstáculo que vai além da LDU. Em três jogos realizados no estádio Casa Blanca, o time brasileiro foi derrotado em todas as ocasiões. Além disso, a altitude de mais de 2.800 metros promete virar mais uma adversidade a estar sendo superada.

Crespo reconhece que o fator físico e o histórico pesam, mas a equipe viaja embalada pela segunda melhor campanha da fase de grupos, atrás apenas do Palmeiras.

Em busca de encerrar um jejum que dura desde 2005, o São Paulo sonha com o tetracampeonato da Libertadores. Caso conquiste a taça, se isolará como o maior campeão brasileiro da história do torneio. Atualmente, o clube divide esse posto com Palmeiras, Santos, Flamengo e Grêmio, todos com três títulos.

