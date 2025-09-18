Arrascaeta e Pedro podem atingir marcas históricas pelo Flamengo

Em grande fase pelo Flamengo, Arrascaeta e Pedro podem bater recordes na noite desta quinta-feira (18) contra o Estudiantes, no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Com os dois juntos em campo, a torcida rubro-Negra pode ter a certeza que as chances de gols aumentam significativamente. E éxatamente isso os jogadores procuram nesta partida.

Arrascaeta vive uma das melhores temporadas e já igualou o número de gols de seu ano mais goleador. Afinal, são 18 gols em 43 jogos, assim como em 2019, quando fez 18 gols em 52 partidas. Ao todo, são 91 gols em 335 partidas pelo Rubro-Negro. O uruguaio, aliás, está a três gols de igualar Doval, maior artilheiro estrangeiro da história do Flamengo com 94 gols.

Do outro lado, Pedro chegou aos 149 gols em 294 jogos com a camisa do Flamengo. Se balançar a rede mais uma vez, o camisa 9 igualará Bebeto, com 150 gols, como oitavo maior artilheiro da história do clube carioca. Jarbas, com 152, é o sétimo, enquanto Zico, com 508, é o líder com folga.

Além disso, o camisa 9 é o maior artilheiro do “novo Maracanã”, com 102 gols. Não contente, ele é o segundo maior goleador do Flamengo no século XXI e na Libertadores, atrás apenas de Gabriel Barbosa, que fez 161 gols entre 2019 e 2024, sendo 30 na Libertadores. Pedro, aliás, tem 25 gols na Copa.

Se ambos estiveram inspirados nesta quinta-feira, o Flamengo pode ir para Argentina mais tranquilo. O time de Filipe Luís, afinal, busca um placar elástico para controlar o jogo na partida de volta pela Libertadores.

