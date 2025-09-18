Pressionado no Brasileiro, Renato volta ao Barradão após 16 anos pelo Fluminense

Depois da derrota para o Lanús pela Sul-Americana, o Fluminense vira a chave para o Campeonato Brasileiro. O técnico Renato Gaúcho voltará ao Barradão neste sábado (20) pelo Tricolor depois de 16 anos para enfrentar o Vitória, às 16h, também pela competição nacional. O comandante chega para o confronto com pressão parecida com a de 2009, já que o Flu pode se aproximar da zona de rebaixamento em caso derrota.

Em 2009, a equipe de Renato Gaúcho chegou ao embate com Vitória em situação delicada. Antes daquela partida, o Fluminense tinha uma sequência de sete derrotas, um empate e somente uma vitória. Fazendo o mesmo recorte, em 2025, o Flu soma quatro triunfos, quatro reveses e um empate. Assim como aquela temporada, o time também estava na Sul-Americana.

Renato também estava sob pressão no Fluminense

Naquela partida contra o Vitória, o Fluminense de Renato Gaúcho entrou pressionado por um tirunfo pelo mau momento. No entanto, o time carioca somente empatou por 2 a 2, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. William abriu o placar para o Leão, mas o zagueiro Luiz Alberto deixou tudo igual. Na segunda etapa, Roni colocou a virada para o Tricolor, porém Roger marcou o de empate logo depois.

A equipe carioca, aliás, tinha nomes comhecidos, como Darío Conca, um dos ídolos do clube, Ruy Cabeção, Diguinho e o goleiro Fernando Henrique. Crias de Xerém, Alan e Tartá também já ganhavam oportunidades no time. No entanto, brigou para não cair naquela ano até a última rodada, onde teve a vantagem do empate contra o Coritiba.

Depois do confronto contra o Vitória, Renato Gaúcho não ficou muito tempo no Fluminense e foi demitido. O treinador teve mais sete jogos à frente do Tricolor. Porém, o rendimento foi bem abaixo. Foram três derrotas e quatro empates. Além disso, ele conseguiu classificar o time para as oitavas da Sul-Americana após passar pelo Flamengo.

Com a sua demissão, Cuca assumiu o Fluminense até a arrancada final para permanência na Série A e cravou o “Time de Guerreiros” na história em partida contra o Coritiba, no Couto Pereira. O treinador, entrentanto, não conquistou a Sula e perdeu para a LDU, algoz naquela época.

Na atual temporada, o Fluminense está na 10ª colocação, com 28 pontos (oito vitórias, quatro empates e nove derrotas). Somente seis pontos separam o Tricolor do primeiro time dentro do Z4, que é justamente o Vitória. Apesar do mau momento no Brasileirão, o time de Renato Gaúcho mostra espírito “copeiro” especialmente dentro do Maracanã.

Fluminense contra o Vitória fora de casa

O Fluminense já visitou o Vitória em 23 oportunidades na história entre os clubes. São sete triunfos para o Tricolor, seis derrotas e 10 empates. O confronto mais recente ocorreu no ano passado, quando os baianos venceram por 2 a 1, nos acréscimos. Neris abriu o placar para os donos da casa, Martinelli empatou, mas Alerrando marcou de pênalti nos minutos finais.

Antes do duelo de 2024, a última partida entre os clubes em Salvador foi somente em 2018. Naquela ocasião, o Fluminense venceu por 2 a 1. Pablo Dyego e Gilberto marcaram para os carioca, enquanto Neilton anotou para os baianos. O time tricolor era comandado pelo técnico Abel Braga e tinha Pedro, hoje no Flamengo, como centroavante.

Últimos 10 jogos do Fluminense contra o Vitória fora do Maracanã

26/10/2024 – Vitória 2×1 Fluminense (Brasileirão)

6/05/18 – Vitória 1 x 2 Fluminense (Brasileirão)

10/09/17 – Vitória 2 x 2 Fluminense (Brasileirão)

10/07/16 – Vitória 0 x 0 Fluminense (Brasileirão)

17/09/14 – Vitória 3 x 1 Fluminense (Brasileirão)

7/08/2013 – Vitória 1×1 Fluminense (Brasileirão)

26/9/2010 – Vitória 1×2 Fluminense (Brasileirão)

9/8/2009 – Vitória 2×2 Fluminense (Brasileirão)

19/10/2008 – Vitória 2×2 Fluminense (Brasileirão)

9/9/2004 – Vitória 2×3 Fluminense (Brasileirão)

